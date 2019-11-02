太原實施「最嚴養狗令」：狗帶過長將被罰款50元

山西省太原市人大常委會發布消息稱，新修訂的《太原市養犬管理條例》將自11月1日起施行。其中規定，在重點管理區域內，外出不束牽引帶或者牽引帶（狗帶）長度超過1.2米的，由公安機關當場處五十元（人民幣，下同）罰款。

太原市人大稱，2012年起發布實施的《太原市養犬管理條例》已明顯滯後現實發展需要，亟須修訂。

新修訂的條例進一步規範了養犬行為。個人申請養犬的，攜帶犬只並持養犬人身份證明、犬只免疫證明等到住所所在地的公安派出所辦理養犬登記。每只犬第一年收取管理費五百元，從第二年起收取一百元。

+ 2

條例明確，在重點管理區域內飼養犬只未登記的，由公安機關責令限期登記；逾期未登記的，對單位處二千元罰款，對個人處五百元罰款，並沒收犬只。

在重點管理區域內，攜帶犬只出戶應當遵守相關規定，包括為犬只束牽引帶，牽引帶長度不得超過1.2米；主動避讓行人尤其是老年人、殘疾人、孕婦和兒童；即時清除犬只排泄的糞便；制止犬只吠叫和攻擊行為；避開乘坐電梯的高峰期等。

條例還規定，任何單位和個人均有權對違法養犬行為進行勸阻、舉報和投訴。公安機關、城鄉管理、農業農村等部門應當公佈舉報、投訴電話，接到舉報、投訴後應當登記並及時處理。

（新華社）