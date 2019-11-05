江西漢被騙入傳銷窩點後砍傷2人　被判防衛過當獲刑1年

據《北京青年報》今天（5日）報道，江西一名32歲男子余清（化名）被騙入傳銷窩點後，遭到傳銷組織嚴加看管，並被言語辱罵、潑水、推搡。在認為逃離無望後，余清用菜刀將負責看守他的吳男砍傷；傳銷組織主任王男來奪刀時也被余清砍傷。 西安灞橋區法院認為，余清處於被非法拘禁期間，為免受正在進行的不法侵害，持刀砍傷被害人，其正當防衛明顯超過必要限度，造成重大損害，屬防衛過當，一審以故意傷害罪判處有期徒刑1年。

男子被騙入傳銷窩點後砍傷2人，被判防衛過當獲刑1年。（示意圖片／視覺中國）

報道指，32歲的余清是江西上饒縣的農民，小學文化程度。2018年11月，余清被許女以談戀愛為名，騙至西安市雁塔區一處傳銷窩點，許女以充電為由拿走余清的手機。余清察覺到上當受騙後要求離開遭拒。

自認為脫離傳銷窩點無望後，余清趁睡在門口負責看守的吳男不備，手持菜刀在吳頭部連砍兩刀，傳銷組織主任王男來奪刀時，也被余清砍傷頭部、背部、腿部等部位。經鑑定，吳男的損傷程度屬重傷2級，王男屬輕傷1級。

報道續指，案發當日，余清向警方投案，吳男、王男對余清的行為表示諒解。庭審中，余清對被控犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，自願認罪認罰；辯護人對余清被控罪名及犯罪事實無異議，但辯稱本案存在被害人過錯，余清是初犯，有防衛情節，屬防衛過當，有自首情節，自願認罪認罰，且取得被害人諒解，建議對被告人減輕處罰。

法院認為，余清持刀故意傷害他人身體，侵犯他人身體健康權，構成故意傷害罪，考量其正當防衛但過當，以及自首、自願認罪認罰、取得被害人諒解，可酌情從輕處罰，一審以故意傷害罪判處其有期徒刑1年。據悉，在余清被判刑之前，王男和吳男已因犯非法拘禁罪被灞橋區法院判刑。

（《北京青年報》）