重慶大學「神仙博士美女老師」網絡走紅　學生：別想了已英年早婚

一位來自重慶大學的女教師近日在網絡上走紅，事緣有學生偷偷將這位教師上課時的相片放上微博，並稱她是心中的「神仙博士美女老師」，引起熱議。有網民留言說，「上她的課絕不走神」。

有網民發微博稱相中這名女教師是「神仙博士美女」。（微博）

綜合內媒報道，內地網民@布蘭喬內發布的這一組相片，附文「神仙博士美女老師」，地點定位在重慶大學。相片背景是在高校課堂上，一位年輕的女教師長髮披肩，細眉大眼，正專注授課。

據悉，網民所說的「神仙教師」是重慶大學美視電影學院文學系講師、碩士生導師鮮佳。今年32歲的她，主講課程包括《外國電影史》《西方電影理論與流派》《影視批評》《外國文學作品導讀》等。

「神仙教師」是重慶大學美視電影學院文學系講師鮮佳。（網上圖片）

鮮佳不僅長相甜美，還是一位名副其實的「學霸」。據介紹，她本科就讀於華中師範大學文學院，在武漢大學新聞學院輔修雙學位，獲雙文學學士；碩士就讀於中國電影藝術研究中心/中國電影資料館（國家科研機構），獲文學碩士；博士就讀於上海大學，獲電影學博士，同時也是美國加州大學伯克利分校國家公派聯合培養博士生。

網民熱議：

「顏值與才華並茂。」

「別想了，聽說已經英年早婚」

「不好意思，已經結婚了，老公也是重大（重慶大學）的老師，超有才華。」

「上她的課絕不走神。」

報道稱，鮮佳在得知自己上課的照片被發上微博後表示，「很多同學都很可愛，稱我是佳佳老師，甚至直接叫我佳佳。」她認為，無論是「女神」還是「佳佳老師」，學生的稱呼本質上是對她用心完成了教學任務及教學質量的肯定。學生們選她的課，首先是喜歡這門課程，其次是對課程背後老師付出的汗水的認可。

而從每學期期末的評教成績來看，2018至2019年度，鮮佳所負責的本科生課程，學生對其的評教分數在全學院課程排名中都名列前茅。

北科大的女教師被指與韓國女星金喜善「撞樣」。（網上圖片）

不久之前，北京科技大學也有一名女教師因「撞樣」韓國女星金喜善而人氣急升，據稱還有不少學生爭先恐後報讀這位教師的「中國戲曲經典劇目賞析」課程。

有學生稱，這位老師還非常的有才藝，會唱戲曲給同學們聽，自從相片曝光之後，男學生們紛紛開始選修該課程。

（上游新聞）