傳第二大股東無力還債被法院查封股權　遼寧營口地方銀行爆擠提

遼寧營口市地方商業銀行「營口沿海銀行」近日出現嚴重擠提，其被指深陷財務危機，引發大量存戶湧到銀行提款。 警方其後指有9人在網上散播謠言，已被治安拘留。市政府亦發公告，指存款受法律保障，銀行資金充裕，「錢是安全的，存取是自由的」，呼籲存戶冷靜。

事緣《新京報》數日前刊發一份獨家報道，指該銀行第二大股東華君控股集團有限公司欠債超過6000萬元（人民幣．下同），但名下已無執行財產，連帶營口沿海銀行股份有限公司股權也被法院查封。

《新京報》數日前刊發的獨家報道，如今已經刪除。（微博）

報道指，浙江杭州中院近日公布一份執行裁定書，浙江國物貿易有限公司與華君控股集團有限公司有保證合同糾紛，前者依法具法律效力的民事判決書向法院申請強制執行，執行標的為6404.52萬元及債務利息。被執行人是華君控股集團有限公司法定代表人為黃秀梅，但黃秀梅未有到庭應訊，故已被列為「老賴」。杭州中院經向工商協查後，輪候查封華君控股集團有限公司持有的營口沿海銀行股份有限公司、遼寧華君股權投資基金管理有限公司、華君醫藥集團有限公司等股權。

惟《新京報》如今已將上述的報道刪除。

至於營口警方的通報則指，周三（6日）網上盛傳關於營口沿海銀行深陷財務危機的不實謠言，導致大批存戶前往銀行兌現，「人員聚集，造成銀行網點正常營業秩序紊亂，周邊治安環境出現不穩定因素」。警方其後120多名警力，分赴區內6間營口沿海銀行營業分別以維護治安秩序維護。

警方指有9人在網上散播謠言，已被治安拘留。（微博）

營口市政府在同日晚上的新聞發布會上亦提到，營口沿海銀行已向存戶作出24小時足額支付存款本金和利息，確保存款人資金安全的承諾。銀保監分局及中國人民銀行營口市中心分行更聯名發公告，指營口沿海銀行各項存款餘額達660.7億元，強調「存款自願，取款自由」。

（綜合報道）