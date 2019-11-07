【性交轉運】湖南女工發噩夢　男同事稱「驅鬼排毒」三度誘騙性交

湖南邵東縣一名工廠女工，因為晚上發噩夢，上班精神不好，被男工友矇騙她「撞鬼」、「中毒」。對方更以「驅鬼排毒」為名，在一個多月內非禮她廿多次和三度誘騙性交。

唐姓男工以「驅鬼排毒」為名，三度誘騙同廠女工性交。（資料圖片）

案情指，龍姓女工在邵東縣某工廠上班，認識唐姓男工兩年左右。今年4月29日，她發噩夢夢見一個女人和一個男人打架。第二天上班時精神不好，唐男說她碰到「邪氣」，更自稱會捉鬼術，並陸續編造在她租房附近的池塘邊和工廠附近捉鬼的事。

之後，唐男以「驅鬼」、「安魂」、「排毒」為名，用手沾水撫摸她除胸部和下體以外的身體部位，持續約一個月，次數逾二十次。5月18日，唐男變本加厲，稱「撫摸」排毒的方式不行，需要「性交解毒」，遂於18日、21日、30日三次與龍女在賓館性交。其間，龍女曾表示不願意，但唐男恐嚇說，要將廠裡的鬼放出來害她，還要將廠外面的鬼放進來害她，最終龍女因害怕而同意。

6月7日，龍女發信息告訴唐男，稱自己懷孕。唐男卻表示會將此事告訴她老公，威脅和她每月至少發生兩次性關係。6月13日晚，兩人「排毒」時再起爭執，唐男發短信威脅她說要將事情都說出去。隨後龍女報警。不久後，唐男被警方拘捕，並因涉嫌強姦罪告上法院。

男工強姦罪成 被判有期徒刑4年6個月

案件於10月31日在邵東縣人民法院審理。唐男及其律師對控罪沒有異議，但辯稱發生性關係是龍女自願的，並不屬於強姦行為。而龍某於2019年時已年滿38周歲，具有完全刑事行為能力，且精神狀態完全正常，對任何事物的發生都有正常的辨別能力。

不過，法院認為唐男違背婦女意志，利用脅迫手段強姦婦女，其行為已構成強姦罪。他利用龍女發噩夢，向她謊稱其「遇鬼」、「中毒」，恫嚇龍某有生命危險需以性交方式達到「以毒攻毒」等迷信思想，使龍女基於該錯誤認知，與唐男發生性關係，這並非她的真實意思。

且龍女的陳述以及兩人短信截圖等證據足以證實，唐男通過欺騙、威脅、恫嚇，利用迷信方式對龍女進行精神上的強制，使她不敢反抗，侵害其性自主權。故對被告人及其辯護人的辯護意見，法院不予採納，一審宣判被告人唐男犯強姦罪，判處有期徒刑4年6個月。