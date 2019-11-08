【冷眼旁觀】湖南9歲童遭陌生人毆打半小時慘死　家屬斥無人制止

湖南長沙近日發生一宗殘忍施暴致死案，一名9歲男童遭一名手持螺絲批的陌生男子瘋狂毆打半小時，送院後傷重死亡。 根據當地警方公布的驗屍報告，男童曾被人掐住頸部，最後死於窒息。涉案的30歲馮姓男子已被警方刑拘。有附近居民稱，馮男疑似患有精神病。

行兇者騎坐在男童身上施暴。（影片截圖）

綜合內媒報道，事發在周二（5日），受害男童羅星（化名）在家吃完午飯後，原本與同學相約回學校，未料就在樓下等待時遇襲。據羅父透露，從閉路電視片段看到，兒子剛剛步出升降機後，就突然遭到一名男子襲擊。羅星其後跑出大廈外，一路奔逃，但不小心在逃跑過程中摔倒。馮男趁機追上，隨即騎坐在羅星身上，又用螺絲批多次刺向其身體和頭部，並扼住喉嚨。

現場有目擊者則稱，目擊後本想拉開行兇者，但擔心控制不住對方，及至後來馮男的父親趕來上前幫忙。救護車趕到將羅星送往醫院搶救，延至當日下午3時許不治。

案發地點拉起橫額，有人拜祭遇害男童。（網上圖片）

遇害人父親：圍觀者採取救護措施了嗎？

對於兒子無辜遇害，羅父事後痛訴，屋苑內到處都裝有監控鏡頭，質疑保安和物管為甚麼沒有及時留意和制止，「疑犯從大廳開始追孩子，追了20多米，一直到孩子在台階上摔跤跌倒後，被摁在地上施暴，保安在監控室看到沒有？那些圍觀的物業工作人員，採取了安保救護措施沒有？」對此，涉事物業公司的管理處主任回應稱，目前不便接受採訪，一切信息以政府相關部門發布的為准。

另針對網絡上「多人圍觀沒人伸出援手」的質疑，居民周女士解釋，案發是下午1時30分左右，居民大多在吃飯或午休，並沒有多少人在外面，加上疑犯體型魁梧，「他有1米8左右的個子，體重100多公斤，手中又持有兇器。看到這樣的人在行兇，如果不是專業人士或者人多的情況，都難以制服他」。

至於有居民稱馮男疑似是精神病患者，警方指是否有精神病需要做精神鑑定才能確定。羅父則表示，事發至今已有3天，馮男的家屬根本沒有露面，更沒有向作為受害者的他們表達任何悔恨和歉意。

（紅星新聞、上游新聞）