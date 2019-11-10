中山兩男飲「特效涼茶」後尿檢嗎啡呈陽性　涼茶舖被揭混入毒品

廣東中山兩名男子盜竊被捕後，尿檢嗎啡呈陽性，但兩人並未吸毒。警方調查發現，兩人所喝涼茶含有嗎啡、可卡因、罌粟鹼等有毒成分。 而向兩人售賣涼茶的店舖，目前已被警方查封，店主亦因涉嫌生產銷售有害有毒食品及生產銷售假藥，被警方刑事拘留。

涉事涼茶舖。（網上圖片）

中山市公安局南區分局通報，警方早前拘捕獲兩名小偷，在對他們作正常尿檢後，發現均呈嗎啡陽性。起初以為兩人有吸毒前科。但經過核查，兩人都並沒有吸毒。

警方發現，兩人在審訊中都曾說，犯案前在沙溪鎮某一家涼茶舖購買過「特效涼茶」喝。於是，警員前往該涼茶舖購買所謂的「特效涼茶」，並拿回分局化驗，初步檢測顯示呈嗎啡陽性。他們再將涼茶送至中山市場監督管理局進一步化驗。結果顯示，該涼茶舖銷售的涼茶含有嗎啡、可卡因、罌粟鹼等多種有毒成分。

此後，警方聯合中山市市場監督管理局，共同查處涉事的「劉家涼茶店」，在店內查獲6萬多包含嗎啡、可卡因、罌粟鹼等有毒成分沖劑，並拘捕劉姓店主。據其供述，她從2016年起，通過淘寶購買大量來歷不明「涼茶藥粉」，摻雜在傳統「廣東涼茶」中銷售，從中非法獲利達90萬元人民幣。

目前，劉姓店主因涉嫌生產銷售有害有毒食品及生產銷售假藥，已被警方刑拘，案件正在進一步調查中。