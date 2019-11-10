下水道井坑無蓋僅鋪一層綠色網　武漢9歲男童路過墮下溺亡

11月9日（上周六），武漢一名9歲男童行經施工地盤時掉入下水道井坑中，最終被水沖走溺亡。內媒報道指涉事下水道井坑沒有井蓋，上面只蓋了一層綠色的網。

事發後救援人員趕到現場，翻遍附近多個井蓋，搜索男童的下落。（中國交通廣播）

據男童的堂叔指，當日中午12點左右，他和男童在武漢市光谷大道武漢傳媒學院對面馬路上一前一後行走，突然聽到男童大喊一聲，他立刻跑了過去，發現男童掉到了下水道井坑裏面，而那個下水道井坑根本沒有井蓋，只蓋了一層綠色的網。

涉事下水道井坑沒有井蓋，上面只蓋了一層綠色的網。（中國交通廣播）

男童的父親張飛正在附近，他立即找來一根繩子，捆住自己下到下水道中，想救回兒子。張飛稱，當時下去之後發現水流湍急，兒子已經被沖走了。他只好爬上來打救援電話。救援人員趕到現場，翻遍附近多個井蓋，都沒有發現男童的蹤影，直到下午5點30分左右才將男童打撈起來，男童其後證實身亡。

當天晚上8點，出事的井坑依然沒有蓋上井蓋，有人用兩輛廢棄的共享單車蓋在了上面。（中國交通廣播）

當天晚上8點，出事的井坑依然沒有蓋上井蓋，有人用兩輛廢棄的共享單車蓋在了上面，周圍拉起了警戒線。但在現場依然有很多人進入到警戒線內，把共享單車拉開，向井中張望。有市民表示，「如果這裏沒有用綠色的網鋪在上面，也許小孩還能看到，就不會掉下去，用這個網鋪在這裏就像一個陷阱，別說是小孩，大人走路也很難注意到」。

（中國交通廣播）