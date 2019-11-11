桂林航空機長帶女友入駕駛艙遭「終身停飛」 　中國民航局回應

桂林航空早前被揭發有機長允許女友在客機飛行途中進入駕駛艙，公司其後發聲明指涉事機長被處以「終身停飛」，其他機組人員一定期限停飛。對此事，中國民用航空局予以了回應。

中國民用航空局今天（11日）召開新聞發佈會。談及桂林航空事件時，中國民航局綜合司副司長顧曉紅表示，桂林航空女乘客進入飛機駕駛艙事件，涉事機長違規允許不具備資格的安全人員在航空器運行過程中，進入到駕駛艙，甚至坐到飛機艙位置上拍照留念。這種行為直接違反了相關規章規定，對飛行安全造成潛在威脅，是典型的故意違章行為。

顧曉紅稱，民航局將實事求是地根據事件調查結果，依法依規定對所在航空公司以及涉事人員作出相應處理。

11月3日晚間，中國社交平台微博認證為「知名航空博主」的網友「確認信號」發佈微博稱，有無關旅客在商業航班中進入駕駛艙並在駕駛座就座。其配發的圖片顯示，一位着非航空制服、未帶任何證件的年輕女性，在飛機駕駛艙中單手做「V」型手勢拍照。

11月4日，桂林航空發佈《關於乘客進入飛機駕駛艙的事件說明》稱，桂林航空在11月3日接到網友舉報關於「一名乘客進入飛機駕駛艙」一事，對此高度重視，隨即成立調查小組並啟動內部調查程序。

聲明稱，經核實，該事件發生於2019年1月4日桂林航空GT1011桂林-揚州航班。桂林航空時刻將旅客安全放在首要位置，對於任何有可能威脅航空安全的不當且不專業的行為均堅持「零容忍」。根據中國民用航空局及桂林航空的相關管理規定，針對機長違反民航規章讓無關人員進入駕駛艙的行為，桂林航空決定對當事機長處以終身停飛的處罰，對於涉事的其他機組成員處以無限期停飛並接受公司進一步調查。

11月5日，據內媒澎湃新聞消息，桂林航空內部下發了一份《關於給予桂林航空乘客進入駕駛艙違規事件責任人處分的通報》。

通報顯示，除涉事機長被終身停飛、相關機組成員被停飛12個月外，桂林航空的董事長、總經理、維修副總經理、原安全總監、飛行部總經理等多名高層也被處分並扣罰工資。

據悉，桂林航空於2015年6月17日成立，註冊資本人民幣6億元。桂林航空的股東為桂林市交通投資控股集團有限公司和桂林航空旅遊集團有限公司。其中，桂林航空旅遊集團有限公司的大股東為海航旅遊集團有限公司，後者的大股東為海航集團有限公司。

2018年7月內地東海航空一機長擅自允許其妻子先後三次進入駕駛艙，被中國民航中南局查實後給予行政罰款處罰，該機長及副駕駛、乘務組等後來也被東海航空處以停飛半年取消教員資質、罰款等嚴厲處罰。