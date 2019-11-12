【浙大女生遇害案】二審維持兇手死刑判決　家屬向景區提民事賠償

浙江大學譚姓女畢業生被害案，周一（11日）在浙江省高級人民法院二審宣判，駁回被告人熊志城的上訴，持以故意殺人罪、強制猥褻罪二罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身的原判。 此外，譚女家屬代理律師透露，家屬認為事發地杭州靈隱景區在安全監管方面存在疏忽，已向杭州西湖區法院遞交民事賠償訴狀。

受害人譚某某是浙江大學2013級本科畢業生，從英國留學回到內地，卻在杭州旅遊期間被殺害。（網上圖片）

被告作案手段極其兇殘

據此前報道，案發在2018年11月13日，從英國留學回杭州不久的浙大2013級本科生譚女在西湖靈隱景區附近出現後失蹤。兩日後，譚女的遺體在景區蓮花峰山頂懸崖落坡處被發現，經警方現場勘查和法醫鑒定，確認屬於他殺。杭州警方其後在廣西桂林全州縣抓獲疑犯熊志城。

至今年7月上旬，杭州市中級法院不公開審理本案，查明案發當日，身處景區的熊志城以尖刀連續捅刺譚女胸腹部數刀，並將對方推下陡坡。後熊志城爬至坡下，對譚女進行猥褻，並不顧對方哀求，持尖刀切割其頸部等部位數刀，致譚女死亡。杭州市中院認為，熊志城殘忍殺害被害人，作案動機極其卑劣，手段極其兇殘，後果極其嚴重，社會危害性極大，依法應予嚴懲，遂判決執行死刑。

浙江省高級人民法院11月11日開庭審理並當庭宣判了被告人熊志城故意殺人、強制猥褻上訴一案。（網上圖片）

二審維持原判：被告行為極其卑劣

熊志城不服，上訴至浙江省高級人民法院。在本月11日上午的二審庭審中，上訴人辯護人以「熊志城負賭債，作案時精神狀態存疑；受教育程度低，受封建迷信思想影響，產生『找年輕女性陪葬』的念頭，屬初犯；認罪悔罪態度好；對一人一次進行猥褻，強制猥褻判量刑過重等」等為由，希望法院輕判，並重新對其進行刑事責任能力鑒定。

但二審審判長在宣判時表示，從熊志城家屬、朋友等處確認，其直系親屬無精神病史，本人平時無精神異常情況。該案中，熊志城選擇獨身年輕女性作案，且追下懸崖捅刺、強制猥褻，在案發後丟棄作案刀具、衣物，足以表明其具有刑事責任能力。一審時已進行刑事責任能力鑒定，結果為無精神類疾病，對重新鑒定的請求不予准許。

對強制猥褻的量刑問題，審判長表示，熊志城不顧已負重傷、無反抗能力的被害人的哀求，對其進行強制猥褻，行為極其卑劣，一審量刑並無不妥。此外，熊志城在光天化日之下，在景區內針對不特定對象實施犯罪，多刀直刺胸腔，行為特別惡劣。同時，熊志城在公安機關偵查中有4次拒不認罪，在上午的庭審中還翻供、避重就輕，毫無悔罪之意，故駁回上訴，維持原判。

（澎湃新聞）