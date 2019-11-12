【馬拉松亂象】山東漢腳踩滾軸溜冰鞋完成賽事　被取消成績

內地馬拉松比賽亂象百出，繼早前四川成都的一場半馬比賽，有兩名女性參賽者竟以共享單車代步後，山東泰安日前的泰山國際馬拉松比賽，亦被發現有參賽者腳穿滾軸溜冰鞋來完成整場賽事。 泰山國際馬拉松賽組委會工作人員在周二（12日）回覆指，經核實後已取消該名參賽者的成績，同時會將違規比賽的資料上報中國田徑協會備案。山東省體育局的工作人員亦稱以滾軸溜冰鞋比賽肯定是違規，最後不會計入成績。

穿滾軸溜冰鞋進行馬拉松比賽的參賽者名叫周廣強，是內地滾軸溜冰鞋界的名人。（微博）

據內地傳媒報道，穿上滾軸溜冰鞋進行馬拉松比賽的參賽者名叫周廣強，現年55歲，是山東泰安人。周廣強是內地滾軸溜冰鞋界的名人，自2011就穿上滾軸溜冰鞋周遊中國，先後去過江蘇、安徽、上海、湖北、河南等地。今次是周廣強首度穿上滾軸溜冰鞋參加泰山國際馬拉松比賽，他此前曾經5次以滾軸溜冰鞋參加泰山國際登山節。

事實上，內地近來的馬拉松比賽愈辦愈多，但同時亦亂象叢生。例如在2014年，廈門國際馬拉松的「14015」號碼牌，最終竟是有個3人共用；2018年深圳南山半程馬拉松，有46人被發現穿越綠化帶走捷徑，最終整場比賽有多達258人違規；2019徐州國際馬拉松賽中，有參賽者踩單車比賽，被裁判發現後勸阻，但該參賽者未有理會，繼續騎行；2019成都（雙流）女子半程馬拉松，兩名女參賽者使用共享單車比賽，其中一人在面對攝影師的鏡頭時還主動揮手打招呼，完全沒有躲避。

（綜合報道）