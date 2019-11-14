【雙11】科技日報：近13億個訂單背後　是快遞包裝資源浪費與污染

今年天貓「雙11」購物節，物流訂單量達到12.92億，再次打破紀錄。不過，「買買買」的背後，快遞包裝材料卻帶來資源負擔和環境壓力巨大。

2018年，中國共消耗快遞包裝材料941.2萬噸。（視覺中國）

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中國科學技術部屬下的《科技日報》刊文稱，今年雙11的12.92億個訂單刷新紀錄，但在網上痛快「買買買」的背後，卻是紙盒、塑膠袋、防震泡沫等快遞包裝的資源浪費與環境污染。

文章引述報告指出，2018年中國共消耗快遞包裝材料941.2萬噸，其生產、使用和處理過程排放1303萬噸二氧化碳，需種植約7.1億棵樹才能中和；2018年，中國快遞廢棄物的填埋和焚燒帶來了近14億元的社會管理成本。

2018年達941.2萬噸快遞包裝垃圾

中國各類快遞包裝材料消耗量從2000年的2.1萬噸增長到2018年的941.2萬噸。在特大城市中，快遞包裝垃圾增量已佔到生活垃圾增量的93%，部分大型城市則為85%到90%。如果不採取有效措施控制，按照當前快遞業的發展速度，到2025年，快遞包裝材料消耗量將達4127萬噸，資源負擔和環境壓力巨大。

文章指出，對於包裝的綠色化和減量化，國內尚未出台強制標準。雖然電商和快遞業也在持續進行「綠色化包裝」的工作，但與2019年「雙11」的12.92億個訂單帶來的包裝材料環境和資源壓力、社會影響相比，目前電商平台和快遞公司所做出的包裝綠色化努力還遠遠不夠。

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文章認為，快遞包裝綠色化等國內政策法規都以倡導為主，缺少相關強製或激勵性政策，有關部門應制定相關政策法規，引導建立包裝材料回收機制和循環使用體系，創新回收與重複使用的激勵機制等；加快制定快遞包裝材料及規格的相關標準，建立綠色認證、標識體系。