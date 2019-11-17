吃火鍋老鼠從天而降抓傷頭皮　西安女大生索賠4675元遭拒

有內地網民近日爆料稱，陝西西安一名22歲女大生曉瑩（化名）和同學在當地某商場內一間餐廳就餐時，一隻碩大的老鼠從天而降，砸到曉瑩的頭上，還將其頭皮抓傷，霎時店內一片騷動，曉瑩更受到驚嚇，被送往醫院就診。

事發11月9日下午4時半左右，曉瑩與同學在火鍋餐廳吃小火鍋時，餐廳上方的通風管道突然掉下一隻老鼠，並將曉瑩的頭部抓出血。曉瑩表示，她從小就怕老鼠，詎料還被老鼠抓傷，傷口雖然不長，但是很深，一直流血，加上最近網絡又傳出鼠疫等疫情，她很擔心自己被感染。

事發後，涉事火鍋店的店員將老鼠掃走，女店長則帶曉瑩去醫院檢查、打疫苗，並負擔醫藥費。店家與商場方溝通後，提出賠償曉瑩2000元（人民幣，下同），但遭到曉瑩拒絕。而後商家提出將賠償金增加到4000元，但曉瑩認為，還應賠償其每次去醫院看診的車費。

店家拒賠看診交通費 稱要找校方相談

據曉瑩稱，大學距醫院很遠，每次搭的士需要花費75元，前後打5次疫苗共搭的士10次，除女店長第一次帶自己打針外，還有9次路費共675元，但店家不同意賠償這筆錢，認為不需要負責。

11月13日，一名自稱是涉事火鍋店老闆的男子到達曉瑩的大學，並打電話要求其出學校面談。曉瑩當時正在上課，拒絕了這一要求，但對方態度突然變得非常惡劣，還說要找學校領導談這件事。這令曉瑩非常氣憤，決定尋求工商局解決。

曉瑩表示，自從她向工商局舉報了這家店，店家就再沒聯繫過她，商場工作人員則表示會關注此事，但曉瑩後來再未收到商場方面答覆。現在她正在等待工商局的處理結果，「我只希望我能得到一個公平公正的賠償，並希望店家能簽一份協議，保證我以後如果發生與此事有關的並發症，希望他們能全權負責。」

曉瑩的遭遇引起不少網民同情：

可想而知這間餐廳平日裏的衛生狀況如何！4675買一次這樣的教訓居然還覺得太多了？ 消費者遇到這麼倒霉的事，本來就內心鬱悶，再加上如此無禮的店家，真不知說啥了！ 這店家真是沒事找事，多花點錢給孩子一個合理的交代不好嗎？

（綜合報道）