江蘇現新型毒品「小樹枝」　吸食隱蔽危害性大

江蘇無錫江陰市檢方近日披露，江蘇首例販賣新型毒品案日前在江陰法院一審宣判，被告朱姓男子一審被判6年半徒刑，並處罰款3萬元（人民幣，下同），剝奪政治權利1年。 辦案檢察官介紹，「小樹枝」呈黑褐色，長約4.5厘米，直徑約2毫米，外觀似樹枝，又被稱為「雅典娜小樹枝」「維納斯香薰」「派對小樹枝」等，屬於第三代毒品，其中含有中國列明管控的新精神活性物質AMB-FUBINACA。

據當地檢方披露，朱男是一名26歲的速遞員，去年3月起從浙江購買原材料，從網上購買輔料，並下載製作教程，製作「小樹枝」，用微信接訂單，再用滴滴快車、美團快遞等線上App方式送貨。

據朱男交代，每根「小樹枝」成本約10元，售價150元至300元不等，其至案發共售出200多根，銷售對象主要是20多歲的年輕人，交易時間大都在凌晨時分，銷售地點多為酒吧、賓館等場所。

辦案檢察官指出，根據2019年1月國家禁毒委印發的《3種合成大麻素依賴性折算表》，1克「小樹枝」中含有的AMB-FUBINACA成份相當於5.5克海洛英。「小樹枝」具有較強的興奮、致幻效果，但也會令吸食者出現頭暈、噁心、氣短、胸痛等症狀，嚴重的還會引起心臟驟停或失去意識，其危害性絲毫不亞於海洛英、冰毒、氯胺酮仔等傳統毒品。

據悉，「小樹枝」吸食者主要為年輕人，且在一定圈子中流行，吸食方式較隱蔽，不同於傳統毒品的注射等方式，而是分成若干段，混在香煙中吸食。

公開資料顯示，AMB-FUBINACA會導致神智迷糊，甚至產生幻覺。大量使用者更會出現類似鴉片類藥物吸食過量的反應，AMB-FUBINACA更被認為與2017年新西蘭約20宗吸毒過量死亡事件有關。

（綜合報道）