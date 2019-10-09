【食物安全】台灣女子摸生蛋後進食染沙門氏菌　處理雞蛋6大貼士

眾所周知進食未經煮熟的雞蛋是有感染沙門氏菌的風險，以食物安全中心2019年的一份報告指出，於今年5、6月，共有47名患者因進食滑蛋飯或粉麵後感染沙門氏菌。原來不只進食滑蛋有機會感染沙門氏菌，摸完生雞蛋都一樣會感染！

綜合台灣媒體報道，近日一名35歲販賣雞蛋的台灣女子，跟家人去完夜市後開始急性腹瀉。雖然同行家人亦有類似症狀，但其他人服用抗生素後便痊癒，只有這名女子症狀持續。不久，她更出現腹痛、發燒等情況，照過X光後發現大腸腫脹發黑，9成壞死，需要開刀切除100cm的大腸，及住院一個月才救回一命。

台灣一名女子因摸生雞蛋後沒有洗手，而把蛋殼上的沙門氏菌吃下肚。（Unsplash）

由於女子的職業需要經常觸摸生雞蛋，長庚醫院大腸直腸外科主治醫師蔡鎧隆表示，懷疑她因摸雞蛋沒洗手便進食，把蛋殼上的沙門氏菌吃下肚，引發併發毒性巨結腸症。雖然這種情況比較罕見，容易發生在免疫力較低的人身上。不過她本來有輕微糖尿病，也是危險因子之一。

蔡鎧隆表示沙門氏菌引發併發毒性巨結腸症。（《東森新聞》截圖）

雖然從坊間買回來的雞蛋，早已經過工場處理，清洗和風乾，不過也不是百分百肯定沒有「沙門氏菌」。因為根據食物安全中心指：「沙門氏菌首先感染產蛋雞，繼而污染雞蛋。在產蛋過程中或之後，糞便中的沙門氏菌可經蛋殼滲透進蛋內，使雞蛋受到污染。沙門氏菌亦可在蛋殼尚未形成之前，經由受感染的生殖器官污染雞蛋。」

按圖看沙門氏菌的感染途徑及症狀：

事實上單憑肉眼是真的無法分辨雞蛋有否受沙門氏菌感染，要預防食源性疾病的話，可參考以下處理雞蛋的6大建議，預防感染沙門氏菌。

+ 7 + 6 + 5

處理雞蛋時當然要注意以上事項，但周遭環境因素也不容忽視！廚房應保持清潔，保持食材、廚具及煮食環境清潔，同時生熟食物應分開處理，在雪櫃擺放食物時，生和熟的食品要分開貯存，以免交叉感染。

廚房應保持清潔是必須的。（Joe@Pexels）

資料參考： TVBs News / 食物安全中心 -《雞蛋上的細菌：我們應否清洗雞蛋？》/ 食物安全中心 -《含生或輕度烹製雞蛋的食物沙門氏菌的情況》