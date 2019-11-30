【國道埋屍案】青海涉黑組織17年前綁架殺人　涉案61人落網

湖南懷化新晃縣「操場埋屍案」徹底查清後，全國掃黑辦周五（29日）首次披露了青海「109國道埋屍案」，稱已有61人落網。

全國掃黑辦在京召開掃黑除惡專項鬥爭中央督導組「回頭看」匯報會，通報青海偵破該案。案發在2002年，西寧馬成涉黑組織綁架殺害馬生珍，並埋屍於109國道日月山附近。在中央第18督導組推動下，該案成功破獲，受害人屍骸已經起獲。

公開資料顯示，日月山坐落在西寧市湟源縣西南，屬祁連山脈，是進入青藏高原的必經之地。109國道之青藏公路通過的日月山口為海拔3520米，是青海湖東部的天然水壩。

案件的元兇馬成，綽號牙板，是西寧市湟中縣大才鄉上錯隆村人，已被海南州公安局抓獲。至今年6月，青海警方發布公告，徵集馬成犯罪團夥違法犯罪線索。經過省公安廳指定管轄，海南州公安局、共和縣公安局組成聯合專案組，一舉抓獲了以馬成為首的十餘人。

據警方披露，該團夥在西寧及湟中、互助等地網羅社會閒散人員，長期從事尋釁滋事、敲詐勒索、故意傷害、搶劫、綁架、非法拘禁等多項違法犯罪活動，嚴重擾亂了正常社會秩序。

及到11月，警方再次徵集線索時，馬成案已由公安部督辦，且被抓獲的犯罪嫌疑人達到60餘名，所涉違法犯罪活動除已經公布的，還新添了強迫交易、開設賭場等。而根據警方公布的18名骨幹成員信息，可以發現他們多數為湟中縣大才鄉人，且中12人與馬成是同村，可謂又一個以宗族為紐帶的涉黑組織。

（長安街知事）