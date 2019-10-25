奚夢瑤生子登微博熱搜榜首位　棋手柯潔不滿：完全不知道是誰

賭王何鴻燊四房孻仔何猷君與內地模特兒奚夢瑤昨日（24日）宣布榮升父母，為何家生下第一個第五代男孫。消息一出，隨即成為網民熱話，相關新聞亦登頂微博熱搜榜首位。 不過，何猷君夫婦生子登頂熱搜，也引起部分民眾不滿。中國圍棋職業九段棋手柯潔就認為，當日更重要的消息應該是「英國貨車藏屍案」，對「兩個完全不知道是誰的人生個孩子」被熱搜榜標註成為最爆的話題感到疑惑。

何猷君和奚夢瑤榮升父母。（微博：@何猷君MarioHo）

柯潔是七次圍棋世界冠軍得主，他此前在與人工智能AlphaGo的「人機大戰」後聲名大噪，受到外界廣泛關注，目前在清華大學就讀。

昨日晚上，柯潔在微博發文稱，「熱搜兩個完全不知道是誰的人生個孩子，顯示個爆？？？死了那麼多人的事情只顯示個新？？？」他又貼出一張截圖，可以看到當時的微博熱搜榜中，排在第一位的話題是「奚夢瑤生子」，顯示為「爆」；而「英國貨車39具屍體為中國公民」排在第五位，顯示為「新」。

柯潔不滿「奚夢瑤生子」登頂微博熱搜。（微博截圖）

有人發現，其實所謂的關注度高並不是遵循「網民搜索→上熱搜」的過程，反而變成了「上熱搜→網民關注→上熱搜第一」，有時一些重大的民生新聞往往不及明星的八卦花邊的關注度高，因此柯潔的「敢言」得到不少網民支持：

「挺柯柯！終於有人說實話了！」

「有些時候，生命還沒明星光環更惹人注目。」

「娛樂至死。」

「熱搜能花錢買，我以為所有人都知道。」

還有網民在柯潔微博下留言勸他「最好刪了」這則貼文，「不然那些腦殘就來了」。柯潔則回覆說，「我怕過這些孫仔？」他還稱自己「從來不會為這點流量折腰」。

網上流傳的截圖顯示，柯潔的微博貼文最初版本是稱「奚夢瑤下蛋」。（微博截圖）

據網上流傳的截圖，柯潔的微博貼文最初的內容是，「熱搜兩個完全不知道是誰的人下個蛋，顯示個爆？是蛋爆了嘛？」後來才更改了為上述的「生孩子」版本。因此也有網民在留言區中批評柯潔的用詞太不雅，「憑什麼說一個剛出生的小孩是蛋？人家母親辛辛苦苦生個小孩，你就說是下蛋？你不覺得你的槍頭對錯人了嗎？」

（綜合報道）