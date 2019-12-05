調查稱內地大學生月均生活費1197元　形象消費佔最高喜愛買衫美容

近日，專門收集內地高校數據的麥可思研究院發布了《2019大學生消費理財觀數據》，顯示2019年內地在校大學生每月平均花銷（不含學費、家庭與學校間往返交通費）達到1197元（人民幣．下同）。 其中，形象消費所佔比重最高，其次才是社交娛樂消費和學習消費。

數據顯示，包括美容美髮在內的形象消費是內地大學生花銷最高一項。（資料圖片／視覺中國）

據介紹，這份數據基於對2019年在校大學生在消費理財觀念上的調查，總計回收有效答卷共3417份。數據表明，除基本伙食費外，包括鞋服、首飾、化妝品、美容美髮等在內的形象消費，成為每月總消費比重前三位中，大學生選擇比例最高的一項，佔比達到了62%。

其次，包括戀愛、聚會、旅遊、看電影等活動在內的社交和娛樂消費，占比為51%。學習方面的消費則排到第三位，占到50%。

數據還顯示，2019年「雙11」購物節期間，大學生平均花費1012元。其中69%的大學生在購物時主要考慮價格，其次是看質量（60%），第三是看功能（50%）。

數據支撐，今年「雙11」購物節期間，大學生平均花費1012元。（資料圖片／視覺中國）

逾9成大學生對生活費精打細算

大學生們手中的生活費都來自哪裏？數據指出，大學生的生活費主要來自「父母或親戚提供」（70%），其次是「打工兼職或創業」（56%）。而對於自己手中的生活費，53%的被調查學生認為生活費能夠滿足需求，且有結餘。30%的學生則認為生活費剛好滿足需求。數據同時顯示，93%的學生會對生活費的使用進行計劃和安排。

也有17%的大學生認為生活費不夠用。這其中，14%的大學生認為生活費偶爾不夠用，3%則認為認為生活費經常不夠用。而當生活費無法滿足需求時，有55%的大學生會選擇向父母、親戚求助，選擇放棄消費的比例為27%。

數據指出，大學生的生活費主要來自「父母或親戚提供」，佔比為70%。（資料圖片／視覺中國）

近4成大學生選擇信用消費或分期付款

此外，有37%的大學生會選擇信用消費或分期付款。具體來看，在被調查大學生中，66%的大學生通過餘額寶等金融產品形式進行理財，44%大學生選擇傳統的銀行定期存款理財，選擇股票（12%）、P2P網貸（5%）的比例較低。

（中新網）