【埋黎睇埋黎揀】法院直播司法拍賣　法官做「帶貨主播」頻爆金句

法官予人嚴肅形象，但內地13間地方法院近來嘗試以直播方式進行司法拍賣，一眾法官更粉墨登場親自做一回「帶貨主播」，在直播中頻頻大爆「金句」。法官專業「帶貨」，成為一時佳話，不但效益高，亦贏得不少網民的好評。 例如浙江寧波中院周四（12日）的與線上拍賣平台聯合展開司法網拍直播活動，短短一小時成交額就突破一億元（人民幣．下同）。

寧波中院的司法拍賣直播，一小時成交額就突破一億元。（網上圖片）

寧波中院司法拍賣的種類各式各樣，有平治房車、車位、手機號碼等，當中就以山東青島一間海景套房折扣價最高，評估價為567.5萬元，底價僅為5.6折，性價比極高，且不限購。該套海景套房最終競價64次後，以451萬元成交。

除了浙江寧波中院外，杭州富陽區法院、吉林長春南關區法院、山東晉城中院等，該些法院的法官都在「雙12」時做「帶貨直播」。有趣的是，雖然法官們口口聲聲表示「有點緊張」、「這個（手指愛心動作）我不會做」，但為了讓待處置資產拍賣成功，實除上法官們都奮勇爭先、大爆「金句」，「我們有非常壕的豪宅」、「屬於一線的江景房！它透明的落地玻璃，可以180度地將一切江景呈現在眼前」、「這個咨詢電話，你打一個兩個估計是不會通的，打三個四個估計也不會通的。為甚麼呢？因為我們法院賣的都是很優質的，我們的電話都是真正的熱線電話」。

網民改圖還原法官做「帶貨主播」時的趣事：

甚至在河南新鄉市紅旗區法院有一位法官，親自來到待處置房地產摘掉封條，然後就煞有其事地舉辦一場「網上交吉」的直播，並且逐一回應網民的提問。

據了解，今次的司法拍賣直播於12月1日起至12月12日連續11天的每天上午舉行，拍賣物品包括有房地產、汽車、商鋪、珠寶首飾等，均是全國各地法院待處置的固定資產。

法官「金句」實錄：

我們法院不賣貨，都是別人的貨！ 我不是中介！ 有些房子的戶主可能已經下落不明了！ 我稍微透露一下，不能透露太多。 （房地產為何會被查封）欠錢不還嘛，這道理很簡單！ （競拍房地產）可不是在街上買一顆白菜那麼簡單！

（綜合報道）