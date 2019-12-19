因獎學金遭同學「私了」　遼寧男大生校內被持刀捅傷三個月無人理

遼寧瀋陽大學的研究生王同學日前在微博上發文，聲稱9月時由於評定獎學金一事被同學「私了」，在校園內被持刀捅傷，腿部有長達11厘米的傷口。惟時隔3個月後，校方及警方都仍未有處理結果。 事件引發不少關注，瀋陽大學隨即回應指已就此事召開會議，警方則指目前基本查清案件事實，正抓捕疑犯，同時亦成立聯合調查組，表明若發現在執法過程有過程，將堅決依法依紀追究相關人員責任。

王同學事後長時間要留院治療。（現代快報）

王同學指，事發9月19日下午，有兩名同學因學院評定獎學金一事有所不滿，決定要報復及「私了」，「我在兩名同學的帶領下來到學生會辦公室，屋內有一個陌生男子等我」。王同學表示，三人將出入口反鎖後，就開始對他肆意辱罵和毆打，「其中兩人抱住我，一人拿出水果刀刺向我眉骨，在我轉身掙扎逃跑去開鎖的時候，在我大腿劃了一刀」。

事後王同學的眉骨有4厘米的傷口，須縫6針，大腿更是肌腱斷裂，有長達11厘米的傷口。經鑑定後，眉骨為輕微傷，大腿為輕傷二級。王同學批評，雖然獲警方立案，但一直包庇疑犯不作為，校方亦沒有交代說法，同時要求配合低調處理，「我每天都在給我的辦案人打電話，就這樣我足足等了89天，人證、物證（水果刀）、傷情都在這擺著告訴我證據不足，再就是告訴我都是研究生得慎重處理」。

王同學在接受內地傳媒訪問時提到，整件事緣於早前的一前比賽，王同學所屬團隊贏得一等獎。其後王同學與另外兩名女同學就為了誰是負責人一事發生矛盾，因為校方決定負責人可獲得獎學金額外加分。三人最終均沒有校方被認定是負責人，被取消加分。王同學指，其中一名女同學是學生會幹事，持刀者是另一名女同學的男朋友。

王同學（中）所屬團隊在一次比賽中獲得一等獎，校方指負責人獲得獎學金額外加分。（現代快報）

瀋陽市公安局周三（18日）在官方微博上通報，稱經初步調查後，已決定將案件提級管轄，由市局成立專案組負責偵辦；同時責成由市局紀檢監察、警務督察和法制控申等部門組成的聯合調查組，對該案執法辦案過程全面徹查，對存在慢作為等問題的責任人員依紀依規嚴肅處理。

至於瀋陽大學黨委宣傳部的工作人員亦在回覆傳媒查詢時指，校方得知王同學的控訴後已召開會議，最遲會在周四（19日）發布官方聲明。

（綜合報道）