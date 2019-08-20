【打擊「校鬧」】五部委發文：各方責任認定前　學校不得賠錢息事

近年來，因學校安全事故等引發的「校鬧」事件在內地時有發生。「校鬧」經常採取圍堵校門、拉橫幅、擺花圈、設靈堂、糾纏學校負責人、佔據辦公教學場所等行為，有的甚至呈現出明顯的暴力傾向。 教育部、最高法、最高檢、公安部、司法部近日共同發布《關於完善安全事故處理機制，維護學校教育教學秩序的意見》，要求依法打擊「校鬧」行為。

教育部20日召開記者會，介紹五部委打擊「校鬧」的有關情況。（網上圖片）

據悉，《意見》主要有三方面內容。第一是健全學校安全事故預防與處置機制。要求建立並嚴格執行學校教職工聘用資質檢查制度，健全學校安全隱患投訴機制，建立便捷的溝通渠道和健全學校安全事故處理的法律服務機制。

第二，《意見》要求依法處理學校安全事故糾紛。包括建立學校安全事故糾紛調解制度，杜絕不顧法律原則的「花錢買平安」。《意見》強調，學校安全事故糾紛處理過程中，要根據事故客觀事實和法律法規規定，明確各方責任。責任認定前，學校不得賠錢息事。經認定，學校確有責任的，要積極主動、按標準依法確定賠償金額，給予損害賠償，不得推諉塞責、拖延不辦。

第三是要及時處置、依法打擊「校鬧」行為。《意見》指出，學校安全事故處置過程中，如出現「校鬧」行為，學校應當立即向所在地公安機關報案。公安機關到達前，學校保衛部門可依法採取必要的措施，阻止相關人員進入教育教學區域。

實施「校鬧」行為涉嫌構成尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪、故意毀壞財物罪、非法拘禁罪、故意傷害罪和聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序罪等，需要追究刑事責任的，公安機關要依法及時立案偵查。人民檢察院應當及時依法批捕、起訴，人民法院應當加快審理進度。

《意見》列明，在學校貼報噴字、掛橫幅屬於「校鬧」行為。（網上圖片）

《意見》也列出了以下8種「校鬧」行為：

（1）毆打、故意傷害他人、故意損毀公私財物

（2）侵佔、損學校房屋、設施設備

（3）在學校貼報噴字、掛橫幅、擺花圈、堵大門等

（4）在學校等公共場所停放屍體

（5）非法限制學校教職工、學生人身自由

（6）跟蹤、糾纏學校負責人，侮辱、恐嚇教職工、學生

（7）攜危險物品和管制器具進學校

（8）其他抗亂學校教育教學秩序或侵害他人人身財產權益的行為