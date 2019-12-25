【提刀來見？】江蘇銀行邀客戶免費磨刀　次日取消活動稱因為下雨

不少來自江蘇無錫的網民近日在網上透露，他們周一（23日）下午收到了江蘇銀行的「免費磨刀」短訊，內容提到，凡是收到訊息的客戶都可以在周二（24）日下午攜帶一把廚房刀具，到江蘇銀行無錫城中支行參加活動。

江蘇銀行的客戶收到短訊，獲銀行邀請免費磨刀。（網上圖片）

不過等到24日，客戶又收到了後續短訊稱，該活動因天氣原因被取消。事件引起熱議，不少人認為，如果大批攜帶危險管制刀具的人進入銀行或在附近活動，公共安全難以控制，質疑銀行是否考慮過安保問題：

「銀行就不怕有人趁火打劫？」 「警察同志，我說銀行叫我來磨刀，你信嗎？」 「一群刀客進入江蘇銀行，那陣勢，警察都沒見過。」 「知道的這是要磨刀，不知道的還以為要組團去搶銀行呢。」

江蘇銀行的職員稱，「免費磨刀」是便民活動。（網上圖片）

也有人認為，銀行是出於好意，想為客戶提供更多的便民活動，以服務周邊居民，「其實磨刀真的挺便民，自己在家磨很累的。」不過，網民建議銀行做好事也得與自身環境相符，不然就會鬧笑話。

江蘇銀行無錫城中支行的工作人員24日回應事件稱，邀請市民磨刀是確有其事，這原本是銀行開設的一次便民活動，「因為現在有很多年紀大的客戶，剪刀啊甚麼的需要磨一磨。」他們以前也舉辦過類似的活動，包括金融服務宣傳、修傘等等。

江蘇銀行稱因天氣原因取消磨刀活動。（網上圖片）

至於因天氣問題臨時取消，工作人員解釋稱，磨刀並不是在銀行裏面磨，而是在對面的一個街市。「因為下雨天，有些客戶不太方便過來，沒聽說是因為安保問題取消的。」

也有網民猜測，大量人員攜帶刀具容易引起恐慌，可能也是取消活動的原因之一。至於活動是徹底取消還是改期，銀行尚未做出進一步回應。

（綜合報道）