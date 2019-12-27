「公主抱」失手導致女友跌斷肋骨　浙江男被判賠償6千元損失

浙江寧海一對情侶因一個失敗的「公主抱」分手，還鬧上了法庭。當地法院近日經二審後維持原判，酌情確定被告葛姓男子承擔70%的責任，判決其賠償女友損失共計近6,000元（人民幣．下同）。

綜合內媒報道，事件發生在去年5月，葛男與楊姓女友相約到寧波遊玩。當晚在酒店期間，葛男想給楊女一個「公主抱」浪漫一下，未料葛男因手臂脫力不慎導致女友摔倒在地。意外發生後，葛男立即將女友送往附近醫院治療，後經診斷為胸壁挫傷、三根肋骨骨折，為此還花費了醫療費1,800餘元。及後再經寧海某司法鑒定中心鑒定，楊女因傷誤工為105天。

年輕男士心頭高，總想「公主抱」女友顯示的男子氣慨，但自己臂力不足隨時出事。（《請回答1988》劇照）

就失手受傷事件，葛楊二人多次就賠償情況進行溝通，惟始終未能達成一致意見，感情也逐漸破裂，最終分手收場。去年11月，楊女氣憤之下將葛男起訴至寧海法院，要求其賠償包括醫療費、護理費、誤工費等費用共計2萬餘元，並提供了聊天記錄、電話錄音、病歷報告等一系列證據材料。

但在訴訟過程中，葛男則向法院辯稱楊男是自己在酒店洗澡時摔倒受傷，與自己無關，且對方受傷後，自己立即將其送往醫院治療，已經盡了義務，不應當承擔賠償責任，但並未提交任何證據材料。

由於意外發生在私密空間，沒有第三人在場，雙方又各執一詞，一時之間楊女受傷的原因陷入了疑團。後來法官查看原告提交的證據，聊天記錄顯示雙方曾在電話、微信中就賠償問題溝通，楊女問葛男「你把我摔了，弄斷三根肋骨，是你弄的，他們（男方父母）知道嗎？」「他們（男方父母）也知道你沒給我點錢」等，葛男均做肯定的答覆。在電話錄音中，葛男也作出「放心吧，我會負責到底」等表示。

最終根據微信聊天記錄、通話記錄、雙方陳述和其他客觀證據，法院認為葛男橫抱楊女，導致對方摔倒在地具有高度蓋然性（註：有可能但又不是必然的性質），但楊女作為完全民事行為能力人，應對自己的安全盡到一定的注意義務，酌情確定葛男承擔70%的責任，判決葛男賠償楊女損失近6,000元。雖然葛男不服上訴，但寧波中院二審最終維持原判。

（澎湃新聞）