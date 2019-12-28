【有片】驚悉新娘偷食姊夫　綠帽新郎婚禮大螢幕播「動作片」攬炒

內地網上近日流傳多段關鍵字為「新郎婚禮上扒皮新娘」的影片，大意是指在一個婚禮現場，大螢幕上突然播出一段相信是新娘「偷食」新郎姊夫的大尺度「動作片」。 原來是新郎早已得悉新娘不忠，遂狠心在當場踢爆二人醜行。

新郎與新娘攜手登上主舞台

從片段所見，當時新郎新娘攜手登上主舞台，準備接受親友的祝福之際，未料身後正播放新郎新娘成長片段的大螢幕，突然播出一段大尺度「動作片」，相信是新娘的女子與相信是新郎姊夫的男子的在床上連番「激戰」。

「動作片」的內容嚇壞一眾親友賓客，新郎亦趁機發難，怒吼質問新娘還想隱瞞至何時。新娘在極度難堪下將手中的花球擲向新郎。新郎新娘隨後大打出手，在旁的兄弟及姊妹見狀立即上前將兩人拉開。

有網民事後引述聲稱來自新郎兄弟及新郎本人的聊天紀錄講述事發經過，指「激戰」的地方是新郎新娘的新房，「說來也巧剛好前些天我去移動公司換套餐，她們說充100話費可以送個監控，我想着話費反正也是要充的我就充了，攝像頭拿回家當天我就裝起來了」。

新郎翌日翻看閉路電視畫面以測試效果，結果就見到新娘與姊夫在床上連番「激戰」，「當時說實話我真的想殺了她的心都有，但我忍住了，保存了視頻，在我自己結婚當天放了出來」。

網民引述聲稱來自新郎兄弟的聊天截圖講述事發經過。（網上圖片）

新郎又稱，與新娘交往兩年，半年前敲定要結婚，不但有支付18.8萬元人民幣的禮金，更有應要求附贈一幢房屋，結果卻是綠帽收場，「出軌別人也就算了，出軌我姊夫？」

但亦有網民質疑真偽，所有影片可能都是某款手機App的宣傳技倆。

（綜合報道）