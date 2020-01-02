【飛機許願池】乘客擲幣致航班取消：行拘10日　判賠逾12萬人民幣

內地近年多次發生乘客向飛機投擲硬幣事件，當事人多表示其動機是「祈福」。此前的事件中，擲幣者多被處數百元罰款，亦有人被處以行拘10日。 最新披露的一宗擲幣事件，由於造成航班取消，涉事乘客除了被行拘10日，還被航空公司起訴，法院經審理判決該乘客賠償航空公司12萬元（人民幣，下同）。

中國裁判文書網日前公布一宗飛機擲幣案件的一審判決書。內媒報道指，事緣乘客劉強（化名）在乘坐航班登機過程中，將兩枚硬幣扔向飛機機身方向，導致該次航班取消，因此劉強被警方行政拘留10天，隨後航空公司將劉強起訴到法院，要求其賠償12萬餘元。

判決書顯示，最終法院經過審理，判決劉強賠償航空公司12萬餘元。而據業內人士指出，扔硬幣的行為存在嚴重的安全隱患，可能導致整台發動機損傷並失去動力。

醫科大學畢業生拋硬幣「避災祈福」，被罰款200元。（資料圖片）

擲幣事件頻發 多為「祈福」

內地在2019年已數度爆發類似事件。2019年9月，某醫科大學畢業的23歲考研女學生王某，為「避災祈福」在下飛機時向機坪內拋下硬幣。她稱，表姊的小孩在飛機上拉肚子，她便想到家鄉有扔硬幣可以避災祈福的說法，但並不知道這是一種違法行為。最終王某被處行政罰款200元。

2019年4月，中國南方航空從廣西南寧起飛到曼谷的航班，因旅客向機下投擲硬幣而延誤，後該旅客被警方依法拘留。這位乘客自稱第一次坐飛機，為祈福在艙門與廊橋連接處向機頭方向投擲了6枚硬幣。最終硬幣全部找到，經檢查後，飛機延誤78分鐘起飛。

同月，一位66歲老人因迷信祈福，在呼和浩特白塔國際機場乘飛機時，向發動機方向扔了6枚硬幣，機組立即報警並對飛機進行查驗。最終，航班延誤2小時後，其餘旅客改乘其他飛機出行。經過調查，機場公安分局警員最終確定旅客向飛機投了6枚硬幣，硬幣已全部找回。事後，涉事老人被帶走，並按照《治安管理處罰法》相關規定處理。

同樣在2019年4月，武漢天河國際機場一男子聽從丈母娘的吩咐向飛機引擎扔了3枚硬幣祈福，該男子隨後被處治安拘留10天。

（綜合報道）