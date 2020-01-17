【懵然不知】開車拖行女兒數百米致傷　浙江婦報警後始悉真相

近日在浙江台州市，一名10歲的小女孩被汽車拖行數百米遠後跌倒在地，肇事司機卻不顧而去。女孩的媽媽知悉後憤然報警，但民警調查後發現，肇事司機正是女孩媽媽本人。

小女孩被汽車拖行數百米遠後跌倒在地。（影片截圖）

據內媒報道，事件發生在周二（14日）下午5時許，鄰居發現女孩婷婷（化名）在離住所幾百米遠的地上哭泣，身上、臉上有多處擦傷，遂將她送到附近醫院檢查，同時打電話給婷婷母親陳女士，通知她婷婷出了車禍，而司機卻「逃去無蹤」。

陳女士得知女兒已在醫院接受治療，且都是皮外傷後，稍微放心不少，於是在趕到醫院之前就打電話報警，對肇事司機表示憤慨，希望民警找出「逃逸」司機。

而警方接到報警後隨即到現場勘查取證，又調取了出事路段的閉路電視片段，卻發現導致婷婷受傷的肇事司機正是陳女士。陳女士一開始不敢相信，但其後得到了婷婷的確認。

原來當日下午，陳女士因家內裝修臨時需要採購一些建材，駕駛一輛小貨車出門。婷婷看到媽媽出門想跟隨，但陳女士走得台匆忙，沒有查看車輛四周狀況，上車後隨即開車離開。而此時婷婷已抓住車輛尾部，被陳女士的車直接拖走了。雖然當時婷婷曾驚慌大叫，但坐在車內沒開車窗的陳女士沒有聽見，也沒察覺異樣，一直拖了幾百米，婷婷才支撐不住跌倒在地。

（澎湃新聞）