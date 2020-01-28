【武漢肺炎】上海旅客日本機場舉報武漢人服感冒藥　堅拒同機回國

新型冠狀病毒肺炎肆虐，重災區武漢被視為疫情發源地。據日本亞洲通訊社報道，27日（周一）在名古屋中部機場，一批上海乘客發現有來自武漢的乘客登機前服用感冒藥，堅拒與武漢乘客乘坐同一班機回國，事件擾攘整整5個小時，最終上海乘客改簽其他航空公司的航班回國。

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報道指，在27日早上，70多名上海乘客與16名武漢乘客在名古屋中部機場準備搭乘中國南方航空公司CZ380航班返回上海。辦完登機手續後，上海乘客發現有武漢乘客服用感冒藥，上海乘客於是到登機櫃枱對空姐說：「這群武漢人在發燒，不能讓他們登機。」上海乘客表示「如果讓武漢人登機，我們堅決不登機！」

南航的工作人員以體溫檢測儀對武漢乘客一一測體溫，告知「太平無事」，但是上海乘客拒絕接受。有上海乘客即時發微博講述事情，不少上海網民表示「堅決不能讓冠狀病毒感染者進入上海」。上海網民紛紛致電上海市政府、浦東機場、上海市衛健委等，要求「絕對不能讓武漢人出浦東機場」。

名古屋中部機場檢疫所於是派出了檢疫人員，對已經登機的每一位武漢乘客進行了體溫檢測，果然發現一名發燒者。這名發燒者馬上被檢疫官帶下客機。過了一會，也許是藥物的作用，這名發燒者的體溫下降了，檢疫官最終讓這名乘客回到了客機。在延誤了5個小時後，南航客機載著武漢乘客和其他乘客前往上海浦東，70多名上海乘客則拒絕登機，最終改簽其他航空公司的航班回國。

上海市衛健委今日（28日）回應稱，涉事航班共搭載27名旅客，其中有19人在14天內有武漢旅行史。機上人員均佩戴口罩，上述19名旅客與其餘旅客在不同艙位。上海海關對上述19名旅客檢查體溫，未發現異常。同時，經核驗上述人員健康申明卡，詢問用藥史，也未發現異常，完成入境檢疫。已安排轉送上述人員至指定集中隔離觀察點，並進行採樣送檢，目前正在集中觀察中。

網民熱議：

「攜帶病毒還到處晃悠。」

「在確認他們沒有發燒，並每個人都做好防護措施、消毒等措施的情況下，我願意和武漢人坐同一架飛機。」

「500萬的武漢人跑出去，說句實在話，這得有多少人被動感染。」

「武漢人等機場安排換飛機不就好了，自己都不自覺要求不上飛機，還要求別人自覺跟你同坐？」

「丟人現眼到國外，自己都不團結。」

「支持上海遊客，並非針對武漢遊客，是武漢政府沒有及時採取措施造成的。」

「不拋棄，不放棄。既然航空公司敢讓他們上飛機，應該就有相應的防護措施。如果這次疫情出在上海又當如何？眾志成城，萬眾一心。」

（綜合報道）