武漢市區突傳巨響　當局稱無事故發生　網民猜或為飛機「音爆」

新型冠狀病毒肺炎疫區武漢周四（13日）傳出不明震天聲響，當地多區市民紛紛在微博貼文稱，中午時分聽到一聲巨響，房間窗戶伴隨響聲有明顯震動。「武漢巨響」也一度登上了微博的熱搜榜。 惟武漢市消防、公安、應急管理局等部門均回應表示，目前沒有接到相關事故的報告。另有網民指出，巨響與飛機的轟鳴聲相似，猜測可能是飛機的音爆聲。

武漢居民在微博貼文稱聽到巨響。（網上圖片）

周四中午，武漢江夏、光谷、徐東、南湖、東西湖等多區居民稱聽到空中有巨響。有網民在微博留言稱，12時37分聽到一聲巨響，隨後持續了七八分鐘的飛機轟鳴聲。另一名網民則稱，巨響時他正在家中吃飯，當時窗戶和桌子都震動起來，一開始他還以為是地震。還有人稱，周邊一直有飛機飛過。

此外，網上有不少猜測指，巨響可能是飛機的音爆聲。一位網民貼文稱，雷神山醫院位於江夏區地界，有很多飛機正在運送物資，可能是飛機導致的音爆聲。

有網民稱聽到巨響一刻看到周邊有許多飛機經過。（網上圖片）

據介紹，「音爆」又稱聲爆（Sonic Boom），是在空氣中運動的物體速度突破音障（Sound Barrier）時，產生衝擊波而伴生的巨大響聲。音爆的聲音能量巨大，聽起來像爆炸一樣。聲爆通常是由超音速戰鬥機或其他超音速飛行器進行跨音速飛行時造成。

而此前據央視報道顯示，解放軍空軍派出多架運-20、伊爾-76、運-9運輸機運送大批軍隊醫療隊員和醫療物資馳援武漢，抗擊疫情。周四有11架空軍運輸機抵達武漢。

就不明巨響事件，武漢市消防救援支隊、江夏區公安分局、江夏區消防救援大隊均表示，沒有接到相關事故報警。武漢市應急管理局也回應稱，目前沒有接到相關事故的報告。

湖北省軍區和湖北防疫防控指揮部亦表示，當日執行任務的軍機都在正常執行相關任務。民航湖北省空管分局的工作人員則稱，尚不清楚，要先了解一下情況。

（綜合報道）