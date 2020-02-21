【武漢肺炎】韓紅基金會被舉報違法　北京市民政局：總體運作規範

內地歌手韓紅積極參與新型冠狀病毒肺炎疫情的抗疫工作，尤其早前湖北省及武漢市的紅十字會先後被指捐款及捐贈物資去向有問題後，不少民眾都改為透過韓紅的「韓紅愛心慈善基金會」支援疫情。 惟有網民近日向北京市民政局舉報，稱韓紅基金會有違法行為。局方在周四（21日）通報調查結果，指韓紅基金會總體上運作有規範，在抗疫疫情上的工作應予以支持和肯定，「但也發現部分投資事項公開不及時，在未取得公開募捐資格前有公開募捐行為」。

據了解，微博網民列出韓紅基金會有四宗罪，一是基金會自注冊成立以來，歷年都未依法公布年度報告；二是直至去年8月前並取得公開募款資格，卻長期非法公開募捐；三是基金會自2013年以來對外投資累計超過3億元（人民幣，下同），從未依法公開相關資料；四是基金會設立的多個慈善項貝，執行多年後並未公布實施狀況。

韓紅基金會被網民舉報。（中新社）

通報指，韓紅基金會有逐年將工作報告透過官方渠道公開，公眾可以在網上查閱。韓紅基金會自成立至今，所獲捐贈總收入為5.31億元（人民幣．下同），其中為疫情防控募捐所得為3.29億元。

通報指，韓紅基金會的公開不及時投資項目有25項，至於未取得資格前就公開募捐的情況，則是發生在2013年至2018年。韓紅基金會在2013年4月為四川雅安地震災區募捐，其後就局方要求停止，所募資金51.7萬元全部用於雅安災區。另外，韓紅基金會在官方網站開通公益項目在線支付渠道，獲得捐贈收入238.7萬元，以及通過官方微信公眾號獲得捐贈收入50.3萬元。以上兩項捐贈渠道已於2018年年底關閉，並在2019年8月8日取得公開募捐資格後重新開通。

不少民眾透過韓紅捐贈物資到湖北及武漢。（微博）

通報指，北京市民政局已要求韓紅基金會限期改正，依法規範運作，並強調時值全國疫情防控的特殊時期，局方將加強對慈善組織的監督管理服務，動員慈善力量依法有序參與防控工作，並及時回應社會對慈善捐贈工作的關切。

值得一提是，此前不少民眾都會向新型冠狀病毒肺炎重災區湖北省及武漢市的紅十字會捐款及捐贈物資，盡一分力支援疫情。惟其他兩級紅十字會都先後被揭發有捐款及捐贈物資去向不明的問題。例如當地醫院頻頻物資告急，同時卻有大量物資滯留在武漢紅十字會的倉庫。及至本月初，湖北省紅十字會有三名領導被問責，專職副會長更被免職。

（綜合報道）