肖戰粉絲與同人平台之戰　具商業潛力的同人圈何以被迫失聲？

日前一位微博網友「迪迪出逃記」因在海外同人創作平台網站「AO3」（Archive of our own），發布一篇以耽美古裝劇《陳情令》兩位主演肖戰、王一博為主角的同人文《下墜》，將肖戰描述成有性別認知障礙的髮廊妹，王一博則成為愛上肖戰的高中生，引起肖戰粉絲不滿，認為會對肖戰造成極大的負面形象，於是粉絲以該平台文章「涉有淫穢色情」而進行舉報。

2月29日晚間，內地民已被禁止訪問AO3網站，雖然肖戰所屬的工作室與粉絲後援會以發表道歉聲明，但網絡輿論仍在持續延燒中。

肖戰主演的耽美古裝劇《陳情令》，改編自擁有龐大同人作品的原創耽美小說《魔道祖師》，圖為《魔道祖師》的同名改編動畫。（微博@魔道祖師AC官微）

在網絡上鬧得沸沸揚揚的同人網站AO3遭到舉報一事，突顯出同人創作與娛樂圈之間的矛盾，那什麼是「同人」？同人一詞源自日文「どうじん」，原意是指有相同習慣、興趣與志向的人們。不過隨着日本動漫向全球輸出後，同人則專指對正式出版的漫畫、動畫、遊戲、小說、影視作品或是現實社會的知名人士，進行衍生改編或是二次創作的作品；另外未經商業出版的自創作品，也能稱為同人。

隨着動漫文化的發展，今日的同人創作已逐漸成熟，其型態也相當豐富，除了常見的同人小說、漫畫外，還有音樂、廣播劇等。同人作品的誕生，其實都是出自於創作者對原著的喜愛，雖然與主流文化相比都屬於小眾，但近年流行的改編自網絡原創小說的戲劇，讓「同人圈」以外的圈外人看到了同人作品的廣大影響力。

比如榮獲第16屆「中國動漫金龍獎」四項大獎的動畫電影《哪吒之魔童降世》，在電影上映後，本身靠着劇情改編、屢屢打破電影票房記錄來製造話題外，就是靠着無數同人創作者們在網絡上，一筆一畫地描繪出哪吒與敖丙的日常小互動，來增加綿延不斷的話題熱度。這些有趣的圖文不僅讓觀眾們藉機回味電影劇情，也吸引着尚未觀影民眾的好奇心，讓《哪吒》成為迄今中國影史票房最高的動畫電影。

圖為知名繪師伊吹五月為動畫電影《哪吒之魔童降世》，繪製的同人圖。（微博@伊吹雞腿子）

日前新浪遊戲曾針對中國「00後」（2000年以後出生者）年輕人進行一項遊戲興趣調查，發現00後年輕人對於遊戲同人的接受度超過6成，與其他年齡層相比也更願意進行同人創作，可見同人的影響力在00後來說是相當大的。而從遊戲來說，與遊戲相關的同人創作，增加在網絡上的曝光率與話題熱度，吸引新的玩家來下載遊玩，也是延長遊戲壽命的方式。由此可見，同人創作的影響力不容小覷。

話說回到肖戰與AO3平台被舉報一事，肖戰的粉絲認為網友的同人作品會影響到肖戰的形象，其實是大錯特錯的看法。讓肖戰走紅的古裝劇《陳情令》，本身就是改編自有廣大同人創作的原創耽美小說《魔道祖師》。可以說，若無為數龐大同人作品，《魔道祖師》不會被改編成動畫與古裝劇《陳情令》，而肖戰一躍成為擁有2,000萬粉絲的流量明星。從商業利益的角度來看，同人作品數量的多寡，恰可反映作品、明星是否火紅的證明。

肖戰事業因粉絲的衝動行為受到重創。（微博@肖戰工作室）

當然同人創作本身也存在許多問題，比如遊走在與原創作者之間的灰色地帶，到底是侵權還借鑑，一直都是同人創作繞不開的爭議。另外，雖然大多數的同人作品並不以營利為目的，但也有不少同人作品未獲原著授權就進行商業販售的情況。如知名作者南派三叔的《盜墓筆記》有許多相關的衍生同人小說或遊戲，不過南派三叔並不在意，並認為這是作品受歡迎的表現，甚至可以以此吸引新的讀者。

原著透過同人創作，吸引新人，而新人再為該作品創作新的同人創作，如此循環往復，到今日同人已發展成「同人圈」。這是因為其創作門坎低，只要對原著有愛，人人都可以創作同人。由於每位讀者心中對於原著人物都有自己的理解看法，因此同人創作者如何拿捏筆下再創作的人物形象與性格，就非常重要。一旦人物性格不能完全一致，或出現「OOC」（out of character，脱離原有的角色設定），原著讀者可是不會買單的。

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由於同人創作是基於原著上的幻想，因此部分作品中有不少性幻想的內容描述，而這也是今日AO3被舉報的原因之一。以引起這次風波的同人文《下墜》來說，該文屬於女性為主體的耽美文化範圍，內容僅反映女性對於愛與性的心理投射。所以當同人、耽美文化這類小眾、青少年亞文化走到大眾主流裏，本來就會遭到不同程度的抵觸，但這並不能成為舉報的理由。況且該文早在內文前就標籤註明該文性質，但粉絲卻將該文的不滿，直接上升到該平台網站，展現一種「我不喜歡就舉報你」，無法接受異己、包容不同聲音的心態。

「AO3事件」到今日還是熱門話題，使許多同人創作者、讀者在平台被舉報後，以主動刪圖、刪文的方式表達不滿，但隨即就因各種網絡輿論風向，讓他們的聲音不再被看見。這種被「迫失聲＂與不尊重的壓迫，令人擔憂同人圈的未來。自古以來，任何文化都是在開放、多元的刺激下蓬勃發展，但強制要求只有一個聲音，那麼就會走到「死路」。