【泉州欣佳酒店倒塌】21歲值班醫護遇難　曾羨慕朋友在防疫前線

福建泉州鯉城區的欣佳酒店上周六（7日）晚上突然倒塌。內媒《澎湃新聞》今日（12日）報道，其中一名遇難者為只有21歲的醫護人員唐凡。唐凡早前被派往該酒店負責日常防疫工作，其逝世令雙親悲傷不已。

+ 2

福建泉州鯉城區的欣佳酒店上周六（7日）晚上突然倒塌。截至今日（12日）上午，現場搜救出受困人員71人，死亡29人（其中27人救出時已無生命體徵，2人送醫搶救無效死亡）。目前已掌握的受困人員已全部救出，現場仍在清理中。

報道指，唐凡是泉州萬祥醫院醫學影像科的一名醫護人員，入職不到一年。2月中旬，泉州市鯉城區設立了兩個集中隔離觀察點，其中之一就是欣佳酒店，來自湖北、溫州等外省疫情重點地區人員在此隔離觀察。隨後，唐凡作為醫療組成員被派往該酒店負責日常防疫工作，每休息兩天值班一天，值班期間24小時需要待在隔離點，對隔離人員進行日常測量體溫等工作。

3月7日晚上酒店發生坍塌事故，正在值班的唐凡被埋在廢墟之下。唐凡的父親唐雙平一直在救援現場等待，唐雙平還到收治獲救者的醫院一家家詢問，都沒有找到兒子。3月10日下午，唐雙平被通知到殯儀館辨認兒子屍體，確認兒子已經遇難後，唐雙平暈倒過去。唐雙平其後在朋友圈寫下他的悲傷：「21年前，您給我帶來生活的希望，21年後，你又把我推進了無窮的絕望。」

因為悲傷過度，唐凡的母親一直臥床不起，唐雙平也經常默默抹眼淚，表示「多好的一個孩子，太可惜了」。

欣佳酒店上周六（7日）突然倒塌。至今日（12日）上午，最後一名受困者被找到，但該受困者已經沒有了生命體徵，消防救援隊員在現場為遺體默哀。（福建交通廣播）

+ 3 + 2

報道指唐凡個性活潑，人緣很好，經常參加義工活動。唐凡大學畢業後並沒有選擇直接工作，而是選擇了到新疆擔任義工一年。經過學校推薦、嚴格審核，他成為了大學生志願服務西部計劃新疆專項活動的一名義工。

1月中下旬，新冠肺炎爆發，唐凡一名同任職醫護的好友王思南不久就進入隔離區工作。王思南表示，當時唐凡知道他進入隔離區，反而表示很羨慕，「他說，他也想投入到一線的工作當中」。王思南又說：「然而，他今天卻倒在了前線。」

（《澎湃新聞》）