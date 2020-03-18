【新冠肺炎】「櫻花樹下沒有陌路人」　浙蘇滬等地向日本捐贈口罩

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，其中日本疫情仍然嚴峻。為了答謝日本在中國抗疫期間的援助，內地多個城市近日紛紛將數十萬個口罩送往日本，並在物資上配以典雅的詩句。

上海嘉定區運往日本太田市的口罩物資。（微信公號「上海嘉定」）

「嘉太共濟，緋櫻同春」

日本群馬縣太田市市長清水聖義上周五（13日）在個人Twitter上透露，上海市嘉定區提出贈送該市13萬個口罩。據悉，該批口罩共65箱，嘉定區外事辦的工作人員在紙箱貼上「嘉太共濟，緋櫻同春」的字句。

緋櫻是日本開在寒冷早春時節的紅色櫻花，一名運送物資的工作人員表示，「緋櫻同春，說明已經看到了春天的希望，我們把春天的希望送給日本人民，希望日本早日渡過疫情的寒冬，迎來春天。」

據悉，太田市是嘉定區友好城市之一，今年2月中旬太田市曾向嘉定捐贈了60箱共11萬個口罩。由於近日太田市內出現了確診感染新型冠狀病毒的患者，嘉定區決定在滿足自身需求的情況下，從相關口罩生產企業調撥一批口罩「投桃報李」，寄往日本。

「櫻花樹之下，沒有陌路人」

另據中國駐名古屋總領事館網站消息，總領事劉曉軍周二（17日）向名古屋市立東部醫療中心捐贈了3萬個醫用外科口罩，中方感謝名古屋市立東部醫療中心治療照顧「鉆石公主號」感染新冠肺炎的中國公民。《朝日新聞》稱，醫療中心有約700名工作人員，三萬個口罩可使用約1個月。

據介紹，這批口罩由江蘇企業提供，中國總領館引用了日本著名俳句詩人小林一茶的俳句：「花の陰 赤の他人は なかりけり)」（櫻花樹之下，沒有陌路人），並寫上「霧盡風暖，櫻花將燦」的詩句。

浙江慈溪政府捐贈到日本的口罩物資。（慈溪發布）

「願歲並謝，與長友兮」

浙江慈溪政府周二也向日本捐贈了50箱共10萬個醫用防護口罩，並在紙箱貼上「願歲並謝，與長友兮」、「秋菊春蘭寧易地，清風明月本同天」、「信有春風通國祚，願從滴水濟時艱」等詩句。

此外，日本福岡市政府周一（16日）發布消息稱，日前收到了友好城市廣州市無償捐贈的30萬個口罩。這批口罩將會分發給當地的醫護工作者及幼兒園等。

一個多月前，日本在援助中國的物資貼上古詩詞，「山川異域，風月同天」和「豈曰無衣，與子同裳」等成為佳話。阿里巴巴創始人馬雲的公益基金會本月2日也向日本捐贈了100萬個口罩，其捐贈物資上寫的是「青山一道，同擔風雨」。

（綜合報道）