【新冠肺炎】美國駐華使館微博稱「武漢病毒」　內地網民痛批

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延的大環境下，美國駐華大使館被發現近日在官方微博上的文章，將新型冠狀病毒稱為「武漢病毒」，惹來不少內地網民批評。

其中一篇文章是列舉事例去回應伊朗最高領袖哈梅內伊對美國的指控，前者認為美國提出要協助伊朗美國提出協助伊朗抵抗疫情「很奇怪」，質疑美國要借協助抗疫為名在伊朗散播病毒，「哈梅內伊捏造的美國須對武漢病毒負責的謠言，將伊朗人、美國人及全世界置於危險之中」。

另一篇文章則是介紹美國國務卿蓬佩奧對疫情在全球蔓延的表態，「國務卿蓬佩奧：在應對武漢病毒這一空前的全球挑戰之際，與我們的夥伴合作比以往任何時候都更加重要」。

值得一提是，美國駐華大使館的官方微博，此前或之後在介紹美國的抗疫措施時，都是以「冠狀病毒」、「新冠病毒」作稱呼，是故該兩篇文章特別惹來不少內地網民留言批評，當中更不乏對蓬佩奧及美國總統特朗普的人身攻擊。

事實上，中國外交部發言人耿爽在周四（26日）的例行記者會上，有回應蓬佩奧將新型冠狀病毒肺炎病毒稱為「武漢病毒」一事。耿爽稱，世界衛生組織和國際社會都明確反對將病毒同特定的國家和地區相聯繫，反對借此搞污名化，世衛組織和國際社會同時亦高度肯定中國的抗疫工作，「然而這個美國政客卻執意逆國際共識而動，繼續對中國搞污名化，詆毀抹黑中方的抗疫努力，企圖借此轉移視線，轉嫁責任，用心極其險惡。」

網民評論：

「污名化一旦達成共識，就會拿中國開刀，這是很好的洗劫藉口，堅決地反擊回去！」

「這個時候美政府不是該全力救治病人嗎？還有閒心在這扯淡呢？真為他們國家的人感到悲哀！」

「美國這是病急亂投醫了，都什麼時候了還在這污蔑中國，說句托大的話，現在那幾個國家哪個不等著中國救，有本事美國就抗到底，別用任何中國生產的醫療物質，那我們也敬你是條漢子！」

「火都燒屁股了還在這裡強調病毒的名字。腦子有坑，吃飽撐得了吧？」

（綜合報道）