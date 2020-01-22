【武漢肺炎】83歲鍾南山臨危受命：孔武有力　年輕網民自愧不如

1月20日，國家衛健委高級別專家組召開發布會，宣布中國工程院院士鍾南山再次掛帥，擔任專家組組長。鍾南山向大眾給出建議：「沒有特殊的情況，不要去武漢。」但18日傍晚，83歲的他還是義無反顧地趕往武漢防疫最前線。 鍾南山再度出現在公眾視野，在鏡頭中除了忙碌的身影，還有他挺拔而健碩的身材，身體狀態看上去絲毫不遜色於身旁的年輕人，這也得益於他幾十年如一日的鍛鍊，令不少年輕網民都稱羨，直言自愧不如。

鍾南山臨危受命，奔赴武漢查看當地狀況。（廣州日報）

連日來，83歲的鍾南山院士從廣州到武漢再到北京，實地了解疫情、研究防控方案、上發布會、連線傳媒直播、解讀最新情況……工作和行程安排得相當緊湊——

※周六（18日） 廣州→武漢

鍾南山從深圳搶救完相關病例回到廣州，當天下午還在廣東省衛健委開會時，便接到通知要他馬上趕往武漢。然而，當天的航班已經買不到機票，他便趕往廣州南高鐵站，擠上了傍晚5點多開往武漢的高鐵。

春運期間高鐵票緊張，臨時上車的他被安頓在餐車一角。一坐定，他便馬上拿出文件研究，晚上臨近11點到達武漢住處，又簡單聽取武漢方面的情況，一天工作和行程才算告一段落。

當醫生本身就是如何對待人，希望他們健康，我的動力來自疾病對人的生命的威脅。年輕醫生，一定不要滿足現狀，不斷探索，中國的醫學才能夠進步。 鍾南山寄語年輕醫生

※周日（19日） 武漢→北京

上午開完會，剛剛出任國家衛健委高級別專家組組長的鍾南山，又前往武漢金銀潭醫院和武漢疾控中心了解情況。

中午來不及休息，下午開會到5點，鍾南山又從武漢登上飛往北京的航班。到達北京，他馬上趕往國家衛健委開會，回到酒店，凌晨2點多才睡覺。

※周一（20日） 北京

早晨6點多，鍾南山才睡4個多小時，便起床看文件準備材料，匆匆吃完早餐，一天高強度的工作又馬上展開：全國電視電話會議、新聞發布會、傳媒直播連線……又是忙到深夜。

鍾南山到武漢的醫院查看疫情。（廣州日報）

數十年如一日 從未停止鍛鍊

在傳媒鏡頭下，鍾南山孔武有力，肌肉發達。他這些年也頻頻被問及，自己為何能夠在耄耋之年依舊如此健康？而他最常給出的答案就是：「運動對我保持身體健康起到了關鍵作用。」

網民讚歎鍾南山健康壯碩：

「頭腦發達，四肢發達！」 「吾輩之楷模……嚴於律己，方能成功。」 「硬核院士」 「這老頭，賽小伙兒。」 「我這條鹹魚是時候去鍛煉鍛煉了」

據《廣州日報》報道，鍾南山從小就特別喜愛競技運動，足球、籃球、跑步都是他的興趣所在。在北京醫學院（今北京大學醫學部）讀書期間，他參加學校運動會曾創下幾項紀錄，至今無人能破。

1959年，他還作為一名非職業運動員參加首屆全國運動會，在400米欄項目中以54.2秒的成績打破全國紀錄。

「我測得的百米速度最快是11秒2」，鍾南山曾在受訪時透露，他年輕時舉重的最高重量是100公斤，臥推可達70公斤，「沒有測過這些項目的極限數據，當時主要為了增強力量參加田徑比賽，做些肌肉鍛鍊。」

時至今日，鍾南山一直沒有改變過運動的習慣。在日常繁忙工作之餘，每周都要抽出3、4天鍛鍊，每次時間都會保持在40到50分鐘。

鍾南山也不吝分享自己的健身方案：「主要是先跑步25分鐘左右，鍛鍊下肢和內臟；然後做槓上撐，一口氣20個，還有一口氣10個引體向上以及仰臥起坐，鍛鍊上肢力量。」除了健身，鍾南山還會選擇游泳，「有時候一兩周全家還會出去游泳一次。」

運動幾十年如一日，但是鍾南山從不會強求自己一定要做到多少運動量，「做完目標的量就不做了，不是做不動了，而是適可而止，我這個年紀保持體能很重要，不是為了增強體質。」

偶爾還堅持跑5公里 推崇慢跑保持健康

按照鍾南山的說法，鍛鍊就像吃飯一樣，是生活的一部份——力量訓練的主要目的是肌肉功能，而心肺功能的保持和提升需要靠耐力訓練。因此，他一直堅持跑步，同時也是步行和慢跑的推崇者之一。

在鍾南山夫人、國家女籃前隊員李少芬為他特意布置的家庭健身室裏，跑步機的使用率最高——每次鍛鍊，鍾南山都是穿上運動背心，先在跑步機上快走和慢跑，然後才進行其他的訓練流程。

「我自己過去從事的運動就是中距離跑，在70年前已經有跑步鍛鍊的習慣，當然年輕時是把跑步作為競技運動，年紀大了會慢跑健身。可以說，我對馬拉松項目本身是很了解的。」

鍾南山熱愛慢跑。（澎湃新聞）

鍾南山曾在受訪時表達自己對跑步甚至是馬拉松的關注和喜愛，「我自己沒有跑過全程或者半程馬拉松，不過經常會跑5公里左右的距離。」在他看來，跑步是提升上班族和青少年學生身體素質和抵抗力的最佳方法之一。

「城市居民最好的運動方式是步行，游泳也非常不錯，實在沒有條件的話可以做室內的器械運動，我自己也有一個小型的健身室。」鍾南山在接受《解放日報》採訪時強調了跑步和飲食對於提高自身體質的重要性。

「若要身體安，三分飢和寒。」正是因為這樣的運動健康理念，鍾南山院士保持着良好的身體狀態，一直奮戰在一線。

鍾南山的身體孔武有力，令不少年輕網民稱羨不已。（澎湃新聞）

※ 鍾南山院士的冬季運動建議 ※

首先，在冬季跑步最好選擇下午，或是晚飯以前的時間。

其次，跑步應該選擇在公園等安靜又乾淨的地方比較合適。在馬路邊跑步，肺活量增加，會吸入更多的塵土和汽車排出的有害氣體，增加了對身體的損害。

此外，年輕人鍛鍊應該選擇以負荷性的為主，要多參加競技類鍛鍊；到了中年則需要進行體質鍛鍊，通過各種強度高的鍛鍊提高身體耐力、力量、柔韌性和速度，比如跑步。

到了50歲以後，身體功能下降，就需要功能鍛鍊，鍛鍊目的就是保持較好的身體功能。