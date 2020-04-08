【新冠肺炎】33歲援鄂女醫護張靜靜逝世　原待疫情結束補拍婚紗照

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，山東省首批援鄂醫療隊員、齊魯醫院呼吸與危重症醫學科主管護師張靜靜日前突發心臟驟停，於周一（6日）晚上搶救無效，宣布臨床死亡，終年33歲。 官方和內地網民紛紛為張靜靜的離世致哀。據報道，張靜靜為方便工作，在援鄂第3天決意剪去長髮。她的丈夫長期援非，遠在塞拉利昂從事採礦，兩人原待疫情結束，與孩子一同補拍婚紗照，可惜這心願已無法達成。

鄂醫療隊員、齊魯醫院呼吸與危重症醫學科主管護師張靜靜於4月6日晚上離世。（網上圖片）

在1月底，新型冠狀病毒肺炎肆虐湖北，作為山東首批援鄂醫療隊成員，張靜靜和137名同事於25日出發前往黃岡支援。隨著湖北疫情漸緩，3月21日，張靜靜隨隊離鄂返回濟南，按規定集中隔離醫學觀察14天。4月4日下午5點，張靜靜隔離期滿，擬於第二天上午返家休息。5日早上7點，她在隔離酒店房間突發心跳驟停，6日晚上，因搶救無效不幸去世，時年33歲。

黃岡市中心醫院外科護士萬典表示，張靜靜她做事認真細緻，想盡辦法讓患者康復。因為山東護士聽不懂黃岡方言，她還編寫「大別山區域醫療中心護患溝通本」作為參考。「高高興興送她凱旋，轉眼就聽到噩耗，真是太突然。我們會永遠記著她。」

53歲的新冠肺炎治癒患者劉大姐，在張靜靜的照料下康復。在醫療隊離開時，劉大姐還與她約定，要明年再回黃岡，看看四月的杜鵑花，怎料這次聊天，竟然成了兩人的訣別。

丈夫身處非洲 未能見張靜靜最後一面

張靜靜的丈夫韓文濤長期援非，遠在塞拉利昂從事採礦。他曾在4月5日尋求大使館領事部求助，但新冠肺炎疫情爆發後，目前塞拉利昂全國已停航，故他無法回中國，未能見妻子最後一面。

韓文濤表示，本來打算等疫情結束回國後，帶著孩子一起補拍婚紗照，可惜這心願已無法達成。他又指，因為長髮容易出汗、藏匿病毒，穿防護服也不方便，在黃岡第三天，張靜靜決意剪去一頭長髮，等到結束再留長。遺憾的是，她沒有等到再度長髮飄飄的那一天，他也無法完成回國後補拍婚紗照的心願。

據央視報道，中國駐塞拉利昂大使館大使胡張良7日看望文濤。胡張良介紹，塞拉利昂5日至7日全國封閉3天，周邊國家也已全面停航。經多方協調，目前已有初步方案，正細化落實，希望能幫韓文濤早日順利回國。