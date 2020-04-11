【新冠肺炎】俄羅斯輸入病例激增　內蒙古邊城滿洲里急建備用醫院

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，內地各個邊境城市接受了大量自俄羅斯輸入的病例，防疫壓力大增。 繼黑龍江邊境小城綏芬河市成為境外輸入病例「重災區」後，同樣位於中俄邊境的內蒙古滿洲里市疫情也呈現升溫態勢，當地正加快建設備用醫院應對。

據內蒙古衛健委通報，截至昨日（10日），該自治區已連續52日無新增本土確診病例，惟單日新增境外輸入病例27宗，全部來自俄羅斯，經滿洲里公路口岸入境，目前均在滿洲里市人民醫院和扎賚諾爾區人民醫院隔離治療。而截至今日（11日）9時，滿洲里已累計錄得境外輸入病例36宗。

中國國務院1993年批准設立國家級開發區中俄互市貿易區。圖為滿洲里中俄互市貿易區。（資料圖片/新華社）

公開資料顯示，滿洲里是內蒙古呼倫貝爾市代管的縣級市，西臨蒙古國，北接俄羅斯，是內地最大的陸路口岸城市，轄區面積732平方公里，人口30萬，承擔了中俄貿易65%以上的陸路運輸任務。

和綏芬河一樣，滿洲里早前也已宣告口岸檢疫和市區隔離檢測能力超過自身極限。滿洲里政府曾於周三（8日）通過官網發布公告稱，鑑於目前滿洲里公路口岸入境人員驟增，口岸檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力已超過極限的情況，滿洲里—後貝加爾斯克公路口岸客運通道於當日晚上8時臨時關閉，恢復開關日期另行公告。此外，滿洲里鐵路、公路、航空口岸客運通道也因疫情全部關閉。

內地復產復工後，滿洲里站停開的旅客列車恢復運行。圖為4月4日，滿洲里站工作人員在為進京旅客候車區內的旅客測量體溫。（新華社）

據悉，目前所有入境滿洲里的人員已一律實施隔離，有症狀人員則由專門醫用車輛接送至定點醫院，需要留觀的收治入院，不需要留觀的送回集中隔離場所。鑑於境外輸入疫情嚴峻，滿洲里政府在原紮煤公司職工醫院基礎上開建備用醫院，可容納200張床位，預計本月14日將投入使用。

（綜合報道）