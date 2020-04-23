羅志祥分手｜內地網民熱議情侶查手機　華為一個功能變渣男救星？

台灣藝人羅志祥 (小豬) 與大陸網紅周揚青 (Grace) 相戀9年後分手。女方今日（23日）在微博發長文大爆男方私生活混亂，指控羅志祥與他旗下女藝人、化妝師等都有長期不正當男女關係。羅志祥其後則回應稱自己會檢討，但他認為「很多事不是隻言片語就可以去說清楚，也不再去解釋」。 談及如何得悉男方的「劣行」時，周揚青在文中提到「分手的起因是怪我看了你的手機」、「如果不看我都不知道原來你還有另一部專門用來聊妹的手機」。「羅志祥手機」隨後也成為微博熱門話題，引發內地網民激辯情侶之間是否應該互查手機。 其中有網民提到華為手機自帶「隱私空間」的功能，可以設置不同的密碼解鎖手機，進入的界面不一樣，「簡直就是兩台手機」，還將其戲稱為「渣男救星」。

40歲的羅志祥與31歲的周揚青曾相戀9年。（網上圖片）

關於查對方手機一事，周揚青在文中寫道：「雖然你不止一次告訴過我，兩個人在一起最重要的就是相互間的信任，看彼此手機會打破這種信任，你不喜歡！我也算是乖乖聽了你九年的話，這麽久都不曾看過你的手機。但這一次因為某些原因，我就是看了，也還好是看了！如果不看我都不知道原來你還有另一部專門用來聊妹的手機。」

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看到周揚青的經歷，微博網民也開始討論，是否應該查看伴侶的手機。有支持查手機的網民留言稱，「會看，光名正大的看」「互相都是隨便看，沒有什麼可以隱瞞的內容」「別說手機了，我有他所有帳號的密碼」「有機會就看，不會刻意去看」。

不支持這種行為的網民則認為，「因為不想讓別人看我手機，所以將心比心，我也不看別人的」「堅決不看，沒有好奇心的人最幸福」「我完全不想看，因為我知道一看一定出事」。

還有人分析稱，「周揚青肯定不是因為看了他的手機才知道他的破事，這九年來她不可能沒抓包（揭穿）過他，這次最多算是最後一棵稻草。」因此也網民指出，「感情好沒啥事平白無故不會想看的，一般是嗅到了腥味才想查證的」。

網民在微博介紹華為的「隱私空間」功能，戲稱為「渣男救星」。（微博）

值得一提的是，有內地網民日前曾透露華為手機有一個「隱私空間」功能，並將其稱為「渣男救星」。該貼文早於4月6日發出，今日卻因為羅志祥和周揚青分手事件意外成為熱議話題之一。

該貼文指出，「用不同的指紋解鎖手機，進入的界面是不一樣的，簡直就是兩台手機」。舉例而言，用戶在手機中開啟該功能後，使用大拇指解鎖時可以作為商務用的手機，用食指解鎖則可做私人時間使用，手機內聊天程式和社交平台可以分別「登入不同帳號」。

不少網民看到貼文後紛紛表示，以前用的時候沒有發現這個功能，「今天才知道隱私空間為何物，太神奇了」。不過也有人指出，其實其他Android手機都有類似功能，即支援「多使用者」，可以在同一部手機上建立多個「使用者」，利用不同指紋就能解鎖出各個使用者的界面。