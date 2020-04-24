【新冠肺炎】海南疑現無症狀傳染源　三亞酒店關閉泳池和海灘設施

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，「五一」勞動節假期將至，不少民眾都計劃出遊度假。 不過在海南三亞，該市旅文局疫情防控領導小組辦公室周四（23日）突然發布通知，要求即日起暫停開放全市室內外泳池和溫泉泡池，開放時間另行通知。

對住客免費開放水族館和水上世界等公共娛樂設施的三亞．亞特蘭蒂斯酒店同日在官方微博亦表示，根據海南省疫情防控指揮部通知要求，全省所有游池4月23日起暫停開放，恢復開放時間待定，亞特蘭蒂斯於周四起關閉所有泳池。

三亞是內地熱門旅遊目的之一，大部分遊客前來度假都喜歡到海灘和泳池遊玩。有網民在社交平台透露，除了泳池關閉外，三亞部分酒店海灘也關閉，無法下海游泳。

三亞．亞特蘭蒂斯在微博表示，4月23日起關閉酒店內所有泳池。（新浪微博）

三亞市的亞特蘭蒂斯度假區。（新華社）

外界估計，此次海南突然關閉泳池的政策，可能與該省一名無症狀感染者有關。海南政府周四的疫情通報顯示，1月17日來到海南的武漢居民張某，在4月17日返回武漢後進行體檢，4月19日出結果為新冠肺炎無症狀感染者。

官方根據張某過去14天軌跡，排查張某在海南的密切接觸者共6人，均在瓊海市和海口市的集中隔離點隔離。4月22日對6名密接者採樣檢測，新冠病毒核酸檢測均為陰性。

據悉，無症狀感染者張某過去三個月的時間內一直都在海南省，外界懷疑傳染源在海南島。但海南省最後一宗新冠肺炎確診病例已於3月24日治癒出院，全省目前無新增確診患者，暫時未知張某是如何感染病毒。

3月11日，遊客在三亞市天涯海角景區體驗水上項目。（資料圖片/新華社）

此外，為迎接五一假期，海南省疫情防控工作指揮部印發了《「五一」假期期間新冠肺炎疫情防控20條措施》，對景區、交通、餐飲、購物和環境等方面疫情防控工作提出具體要求。

《措施》要求，旅遊景區接待遊客量不得超過核定最大承載量的30%，景區要控制人員流量，不得超過平時的一半，人與人之前保持1米以上間距，避免出現人員擁擠。《措施》又強調要做好交通管理，交通樞紐要做好體溫檢測，控制乘客數量，購物場所要通過管控分流減少聚集。

（綜合報道）