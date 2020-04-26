繼「多國渴望回歸中國」後　微信再現「多國女子想嫁到中國」網文

本月稍早前，內地網上熱傳一篇題為〈哈薩克斯坦為何渴望回歸中國〉，哈薩克政府為此召見中國駐哈薩克大使表示抗議。而網民也發現有大量同類文章，而「渴望」的主體則從哈薩克變為越南、印度曼尼普爾、緬甸果敢、俄羅斯邊境部族乃至非洲華人等。操刀這些文章的微信公眾號隨後被封停。 不過，微信近日又流傳多篇「多國女子都想嫁到中國」的文章，版本則包括日本、烏克蘭、印度、越南、韓國、白俄羅斯、尼泊爾、緬甸、巴基斯坦、老撾、蒙古和朝鮮等。有網民戲稱：「全世界的女性其實都有着同一個夢想，那就是嫁到中國」。

4月25日，內媒以「都想嫁到中國」為關鍵詞搜索，在微信文章檢索頁面能查詢到近百篇「某國女子都想嫁到中國」相關文章，標題包括「為甚麼朝鮮姑娘都瘋狂的想嫁到中國？」、「單身男有福了，全球女性都想嫁到中國」、「越南姑娘都想嫁到中國？她們說：比起日本，做中國媳婦真的太幸福了！」、「越南女人都想嫁到中國？最好別娶，專家建議：最好娶柬埔寨的女人」等。

這些文章多講述外國女子嫁到中國的好處。以其中三篇《我是越南女人，我想嫁到中國》、《日本姑娘都想嫁到中國》、《蒙古美女為甚麼都想嫁到中國來？》為例分析，主要是講述外國女子嫁到中國來因為中國環境好、人均GDP高，做中國媳婦結婚會有房、丈夫會主動做家務、公婆幫忙做事，以及從歷史人文角度分析，越南、日本、蒙古等國與中國通婚並不稀奇。

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在《蒙古美女為甚麼都想嫁到中國來？》文章開篇就提到，「主要是因為蒙古國太窮，而且最關鍵的是蒙古國生育率是負的，……該國目前人均GDP大概是1000美元左右，貧富差距很大」。文章論證蒙古美女嫁到中國來的好處有：「中國的環境比蒙古好、中國女少男多、中國男人的質量普遍都要比蒙古國高」。文章最後總結蒙古美女嫁到中國來，蒙古將「重振雄風」。

另一篇《終於明白，為甚麼韓國女性寧願在本國單身，也想嫁到中國》開篇則提及2018年韓國的生育率跌破1%，韓國女性選擇嫁到中國來，一方面是因為韓國和中國文化相似，另一方面是因為中國男女平等做得更好。

對此，微信團隊公關回應指，該類文章「與惡意營銷的微信公眾號文章性質不同」，雖然內容相似，「但只是類似觀點，表達不同」。報道指出，系列文章的內容未發現明顯複製、套用文案現象，而目前有部分文章已被刪除。

（澎湃新聞）