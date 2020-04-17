消息指哈薩克就網文向華抗議　中國大使：小插曲不會影響中哈關係

內地近日網上流傳一篇題為〈哈薩克斯坦為何渴望回歸中國〉，當中稱哈薩克當地有居民一心想「回到中國」。消息指哈薩克政府為此召見中國駐哈薩克大使張霄表示抗議，稱這篇文章不符合「哈中戰略伙伴」精神。 16日，中國駐哈薩克大使張霄接受接受《環球時報》採訪強調，中哈雙方正在攜手抗擊疫情，用實際行動詮釋著「患難見真情」的兄弟情誼，自媒體文章並不代表中國官方立場，與之相關的小插曲也不會對中哈關係造成任何影響。

張霄說，4月14日，他應邀前往哈外交部同哈第一副外長努雷舍夫舉行會見。張霄表示，努雷舍夫第一副外長高度評價中方對哈抗擊疫情給予的大量、真誠的人道物資援助，代表哈政府感謝中國派遣援哈醫療專家組，認為中方以實際行動體現中哈睦鄰友好和戰略合作關係。

張霄說，努雷舍夫也提到，近期中國搜狐網上刊登的某匿名文章不符合歷史事實，不符合兩國關係高水準，希望中方採取必要措施消除影響，以免被別有用心的人利用，為兩國永久全面戰略夥伴關係創造良好輿論氛圍。

哈薩克外交部第一副部長沙赫拉特·努雷舍夫。（網絡圖片）

張霄對此表示，中哈兩國在疫情期間相互支持，以實際行動詮釋了「患難見真情」的兄弟情誼，對於所謂文章，這篇自媒體文章完全不代表官方立場，不利於推動兩國關係發展和雙方互信，將向國內有關部門轉達哈方請求。

關於哈方是否提出了抗議，張霄表示，某些媒體使用誇張詞彙進行描述，但與實際情況大相徑庭，某些形形色色的「標題黨」，以無中生有、歪曲事實、誇大其詞為能事，故意製作帶有誤導性、煽動性的標題來吸引眼球、刷流量，有的還企圖借機誤導兩國民眾、破壞兩國關係，哈方所提文章作者不詳，背景不清，到底是何人所為，還需深入調查。

張霄強調，「抗議」一詞是當兩國關係出現重大危機、一國嚴重損害另一國重大利益時才使用，現階段中哈兩國攜手合作、共同抗疫，這次事件僅是一個小插曲，不會也不可能對中哈關係造成任何影響。

不過，他又表示，面對當今網路空間充斥的各類虛假、污蔑和造謠信息，雙方都將採取積極行動，努力消除、予以淨化，以免給兩國關係造成潛在危害和不良影響。他還向哈方建議，雙方要高度重視歷史教科書的內容，要以正確歷史觀來教育兩國青少年，以確保中哈友好世代相傳。