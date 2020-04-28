羅志祥分手｜「南寧羅志祥」遭殃　直播被網民狂罵店舖貼「渣男」

台灣樂壇天王羅志祥（小豬）日前被內地網紅周揚青親證二人早已分手一段時間，周揚青更大爆小豬的私生活極其淫亂，不但與旗下女藝人、化妝師都有長期「不正當男女關係」，更稱「你們還會經常舉行正常人都無法想像的『多人運動』」。 小豬一時之間成為「渣男」的代名詞，以致廣西南寧一名外貌酷似小豬的男子亦深受其害，所經營的店舖貼滿寫有「渣男」的紙張，連日來不停被責罵以致難以出門。

蒙俊源因外表酷似羅志祥，一直以「南寧羅志祥」自居。（影片截圖）

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「我在家躲了幾天了，你懂不懂」，這位「南寧羅志祥」原名蒙俊源，他近日在社交平台上發布影片講述自己的遭遇。蒙俊源稱，自從小豬「出事」後，他就成為附近民眾及網民的焦點，「三天三夜，手機都罵爆了」，請求大家高抬貴手放過。

從片段所見，蒙俊源所經營的糧油食品店，鐵閘外經常被貼滿寫有「渣男」的紙張。蒙俊源在進行直播，網民就會不停留言「渣男」、「滾」、「渣男又來了」、「取關（取消關注）」等。此外，更會有一群女性特別前來，包圍蒙俊源不停責罵。

周揚青親證二人早已分手一段時間，同時大爆小豬的私生活極其淫亂。（微博）

據了解，蒙俊源此前是靠外貌酷似小豬而在網上受歡迎，故亦自稱是「南寧羅志祥」。小豬被踢爆其渣男本性後，蒙俊源頓時就「成也蕭何敗蕭何」。

（綜合報道）