在家做不完功課捱打　福建男童負氣攜3萬元現金離家出走

近日在福建福州，一名10歲男童因為沒有寫完作業被母親打，感到十分委屈，他其後趁家人不留意，帶著裝有近3萬元現金的背囊離家出走。

民警接報後在路邊找到疑似走失的男童。（影片截圖）

事發在4月21日，有市民報警稱，在銀行附近發現一名疑似走失男童，擔心其安全故報警求助。民警接報後趕到現場，發現一名戴眼鏡的小男孩，穿着整齊，躺在路邊的石級上，旁邊還擺放了一個背囊。民警嘗試與男童交流，但其情緒低落，十分抗拒，不願說出自己的相關身份信息。民警後來將男童帶到派出所安撫照料。

男童在派出所逗留了一段時間後，才開口告知民警，他當日上午在家中因沒寫完作業捱打，感覺很委屈，於是賭氣離家出走，白天在市區四處走，餓了就吃自己帶的麵包，晚上累了就躺在石級上休息。男童隨身攜帶手機和背囊，背囊內裝有從家裏拿的3600元美金（約合港幣28000元）及人民幣4000元（約合港幣4370元）。

男童家人到派出所將他領回。（影片截圖）

民警試圖讓男童通過手機和家人聯繫，但無論如何勸說，男童十分抗拒，情緒激動，不願與家人聯繫。最終，男童的家人趕來將他領回，民警則叮囑其今後教育孩子要注意方式方法，避免再出現類似情況。

不過，男童因害怕家人責怪，偷偷將書包內裝有的美金及人民幣扔進了派出所值班室的垃圾桶裏，直至回家後被追問才向家長說出實情，他的家人只好再開車到派出所把丟進垃圾桶的錢拿回家。

（看看新聞）