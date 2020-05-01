北京今起實施垃圾分類新政：生活垃圾分四類　違規最高罰200元

繼上海、杭州、深圳等城市強制實施生活垃圾分類後， 新版《北京市生活垃圾管理條例》今日（5月1日）起實施。 根據條例，北京市生活垃圾分為廚餘垃圾、可回收物、有害垃圾和其他垃圾四類。個人首次違反規定投放生活垃圾將被勸阻，再次違反規定最高罰款200元（人民幣．下同）。

北京市生活垃圾分為廚餘垃圾、可回收物、有害垃圾和其他垃圾四類。（網上圖片）

北京市城市管理委員會提出，北京市居民可在家中設置「兩桶一袋」，即兩個垃圾桶，一個放廚餘垃圾，一個放其他垃圾，而紙張、塑料瓶等可回收物單獨放在一個袋裏。對節能燈、蓄電池、水銀血壓計等有害垃圾可以投入有害垃圾收集容器。

廚餘垃圾與其他類垃圾混放混裝是制約垃圾分類的一大難點，北京市城管委固廢處相關負責人稱，現階段更追求廚餘垃圾分得純，「餐巾紙、牙簽可不能圖省事扔進廚餘垃圾，要扔到其他垃圾中。」

外界認為，北京「四分法」中的「其他垃圾」發揮「容錯作用」，若居民無法十分精準地判別，可以將其置於其他垃圾中。清華大學環境學院教授劉建國認為，這種做法可操作性高，也能減輕居民對垃圾分類的抵觸心理。

此外，北京垃圾分類不實施「定時定點」，也不採取強制撤桶和廚餘垃圾破袋投放，而是採用固定式、流動式等方便居民交投，其中固定式主要包括固定桶站和專人值守的分類驛站。

據悉，自5月1日起，北京市城管執法部門將進行為期3個月的強化專項執法。據北京市城管執法局副局長溫天武介紹，將重點檢查社會單位生活垃圾分類開展情況，嚴查生活垃圾分類投放、分類收集、分類運輸、分類處置等四個環節的違法行為。對於居民未落實生活垃圾分類投放違法行為，重在引導，採用教育勸阻、書面警告與執法處罰相結合的方式。

新規實施後，個人未分類投放的，由生活垃圾分類管理責任人進行勸阻，對拒不聽從勸阻的，應向城市管理綜合執法部門報告，由其給予書面警告，再次違反規定的，處50元以上200元以下罰款。單位未分類投放的，由城市管理綜合執法部門責令立即改正，處1000元罰款；再次違反規定的，處1萬元以上5萬元以下罰款。

新修訂的《北京市生活垃圾管理條例》實行後，同時禁止餐飲企業、賓館主動提供即棄用品。（資料圖片/視覺中國）

同時，北京市餐飲服務5月1日起不得主動提供筷子、勺子、刀（刀具）、叉子等即棄餐具，賓館飯店不得主動提供牙刷、梳子、浴擦、剃鬚刀、指甲銼、鞋擦等即棄用品。商場超市也不得使用超薄膠袋。

（綜合報道）