山東女大生遭老師脅迫性侵報警未獲受理　媒體曝光後狼師終被拘

據內地媒體報道，日前，一名女生舉報山東鋁業職業學院老師劉某以成績脅迫，對其進行性侵。這名女生說，她曾經向學校求助，學校卻沒有採取措施，報警求助，警方也沒有採取行動。 此事經媒體報道後，引發社會關注，當地警方也迅速對案件展開調查。山東淄博市公安局張南分局官方微信公眾號「張南公安」4月30日發佈的消息稱，經公安機關調查，劉某涉嫌犯罪，於4月30日被依法刑事拘留。

受害女生稱，在2016至2018的3年間，山東鋁業職業學院基礎部體育學院老師劉某多次要求她與其發生性關係，頻繁進行多種方式的性侵犯。該女生2015年入學，2016年時被侵犯時僅17歲。

劉某私下寫的保證書。（影片截圖）

女生曾向校方舉報，於是劉某私下向她寫了保證書表示「不再招惹」，本打算此事就此過去，然而劉某此後並未履行諾言，依舊對她進行脅迫騷擾，多次表示「我一定讓你掛幾科，不信你試試。」該女生表示，即使自己換了新校區，劉某也沒有停止對她的侵害。

受害女生表示因為自己要顧及到父母感受，而且學位對自己也很重要。劉某就一直以此為「把柄」，多次對其進行騷擾、脅迫和侵害。「他就用成績威脅我啊，好笑是吧，警察那時聽了也覺得好笑，但真的就是把我拿得死死的......逼了我好幾次，我都想死的」，受害女生表示，自己也曾報警求助但無果，學校也沒有對該教師做出任何的處罰。

此事經媒體報道後引發廣泛關注。4月29日，山東鋁業職業學院發佈消息稱，對上述事件，該學院已成立調查組，配合公安機關對相關問題進行全面調查。學院稱，經學院調查，劉某身為人民教師，嚴重違反教師職業道德，嚴重背離社會公德，造成嚴重不良社會影響，違反了《新時代高校教師職業行為十項準則》，違背了學院辦學的宗旨和教書育人的目的，經學院研究決定：解除與劉某的勞動合同，並報請教育主管部門撤銷其教師資格。

（澎湃新聞）