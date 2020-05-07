雲南前公安副局長50萬「買斷」10年婚外情　兩老闆買單

2019年12月，雲南省宣威市公安局前副局長龍德留因受賄罪，一審被判囚4年半。 近日公布的判決文書顯示，龍曾與一名在洗浴中心提供洗腳服務的女子長期維持關係，兩人並育有一名私生子，其後龍用50萬元人民幣（下同，約合55萬港元）作為分手費，「買斷」這段婚外戀情，而這一筆分手費還是另外兩名私企老闆給的。

據《瀟湘晨報》報道，在當地公安系統工作了34年的龍德留，早年因組織公安局人員與當地老闆的賭局，期間結識一名劉姓商人，並分6次向對方收取累計8萬元（約8.7萬港元）賄款。2009年宣威市公安局要興建科技樓，龍德留協助該名劉姓商人中標，之後再獲劉送贈現金和禮品。

圖為龍得留。（宣威警方）

2003年，已婚的龍德留在洗浴中心認識提供洗腳服務的王姓女子，兩人交往後發生性關係，2008年王女為龍德留誕下一子。惟王女於2015年認識現任丈夫，決定與龍得留分手，並索取50萬元分手費，龍德留因為沒錢而尋求兩名老闆幫助。

其中一名當地的賓館老闆為感激龍得留幫其兒子當上派出所所長，大方支援了龍德留10萬元，龍德留又3度向一名邱姓煤礦老闆借款，邱因礙於情面最終答應給龍得留40萬元，但強調自己沒有請龍得留幫過忙。

2019年4月，龍德留因涉嫌違紀違法問題接受調查。同年12月，經雲南省陸良縣法院審理查明，龍德留於2008至2017年間，利用職務便利，先後他人賄款共102萬元（約111萬港元），在工程承攬、撥付、違法案件處理、職務晉升調整等過程中為他人謀取利益，最終被判處4年半有期徒刑，並處罰金40萬元（約44萬港元）。

（瀟湘晨報）