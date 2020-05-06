河南「優秀班主任」涉毆打女生　受害人住院無法正常進食

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，各地學校已陸續復課開學。近日有網民爆料稱，河南省焦作市沁陽一中有男教師毆打高三女學生，致對方受傷住院。

高三女學生遭毆打後送院治療。（微博）

事發在上月22日，微信公眾號「焦作吧」引述爆料者稱，沁陽一中某班級韓姓班主任將鄭姓女學生「打到住院」，要求相關部門嚴懲打人者。爆料者稱，是受害者鄭女家長委託其公開此事，讓社會關注教師打學生事件。

這名爆料者還提供了家長群組的聊天記錄，顯示鄭女家長曾在群組中談論此事，「今天我姑娘（女兒）正在上課，不知道為什麼，班主任在教室門口連踢了六腳……我女兒不會走路了。」這名家長後來又透露，鄭女受傷後一直無法正常進食，吃了麵包後會嘔吐，送院診斷後證實為肌肉拉傷，有頭暈心慌的症狀。

家長群組的聊天記錄還顯示，有人提到「好多同學抱住老師不讓打，結果老師打同學上癮」。鄭女的家長則指，女兒住院後學校曾派人來探望，「偷拍孩子取證，一面假惺惺慰問，一面偷拍。」

目前校方未有回應事件，沁陽一中官網則顯示，涉事的韓姓教師曾被評選為優秀班主任。

涉嫌毆打學生的教師曾被表彰為優秀班主任。（網上圖片）

（微信公眾號「焦作吧」）