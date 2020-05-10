疑似女網紅闖內地IKEA拍不雅短片　宜家中國：譴責並報警

近日一段疑似在內地宜家家居（IKEA）拍攝的不雅影片被上傳網絡，宜家中國官方微博9日（上周六）發聲明稱，關於近日網上傳播的疑涉及宜家的影片事件，宜家中國譴責這種行為，並已在第一時間向疑似受影響的商場所在城市的警方報警。

據悉，相關不雅影片長達16分鐘，該女子進入IKEA門店後，在店內梳化、床及其他地方多次揭起上衣，露出胸部並自摸，又裸露下體，擺出不雅各種姿態。該女子不遠處還有小孩，她卻全然不顧身旁經過的顧客，畫面尺度之大，令人咋舌。據報道，不少網友表示涉事女子是色情網站網紅Fullfive，她帶著攝影師在IKEA拍攝。

9日，宜家中國官方微博發布聲明稱，關於近日網絡上傳播的疑似涉及宜家的視頻事件，宜家中國非常重視。宜家堅決反對並譴責這種行為，並已第一時間向疑似受影響的商場所在城市的警方報警。宜家致力於為大眾提供家居靈感，營造安心、舒適、健康的購物體驗及環境，呼籲廣大消費者文明有序逛宜家，共同維護良好的購物環境。

內地宜家家居（IKEA）。（資料圖片/網絡圖片）

學者：上傳視頻者和網絡平台均違法

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍表示，這條視頻應該為擺拍，屬於淫穢色情信息，且公然在網上流傳，首先觸犯了《網絡安全法》，上傳視頻者和傳播視頻的網絡平台均涉嫌違反《網絡安全法》第十二條的「不得利用網絡傳播色情信息」的規定，二者都要承擔法律責任。

另外，朱巍說，該視頻還違反了2020年3月1日實施的《網絡信息內容生態治理規定》。其中第六條規定，網絡信息內容生產者不得製作、複製、發布含有淫穢、色情信息的內容。「這段視頻出現在公共網絡上，而不是私人間的傳播，很明顯影響了公眾。」

朱巍說，傳播淫穢視頻內容者應依據刑法入罪。刑法中「製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品牟利罪」規定，製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

朱巍分析說，如果這次宜家不雅視頻背後當事人不是首犯，或為團伙分工協作，或出於牟利從事違法行為，那麼他們就要負刑事責任。如果情節較輕沒有違反刑法，但至少違反了《治安管理處罰法》，根據相關規定應處10日以上15日以下拘留，可以並處3000元（人民幣，下同）以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。