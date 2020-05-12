不滿被退菜廚師吐口水「加料」　西安連鎖餐廳被罰10萬元兼釘牌

陝西西安連鎖餐廳「蘇福記」的廚師，疑因不滿被顧客嫌棄味道太濃而退菜，竟在重新煮菜時，不但在菜中夾雜煙頭，更被閉路發現在烹調的過程中疑似吐口水。 事件曝光後西安雁塔區市場監管局下令該店舖要即時停業，並擬處以10萬元（人民幣．下同）罰款及吊銷營業許可證。 蘇福記周一（11日）亦在官方微博上發出致歉信，表示會全力配合執法部門調查，同時對涉事廚師及餐廳管理層嚴厲處理。

涉事的西安連鎖餐廳「蘇福記」。（華商網）

事發在周日（10日）下午2時許，市民鄭先生一家四口在蘇福記城南城市立方5樓的分店吃飯，鄭先生認為專門為孩子點的其中一款燴菜味道太重，於是就讓服務員重新上菜，「服務員說味道重了的話，讓廚師重新做，過了一會兒，重新上了一份燴菜，正吃著，發現發現裏面有個煙頭。」

鄭先生質疑是廚師故意在餸菜中夾雜煙頭以示不滿，服務員否認，並稱可以提供閉路電視畫面確認。未料閉路電視畫面竟拍攝到廚師在廚房沒有戴口罩煮菜之餘，甚至有動作疑似向鑊中吐口水，「監控裏看的非常清楚，廚師專門彎腰朝向炒菜鍋吐。」對此，餐廳工作人員解釋稱該廚師是在鑊邊吐口水，沒有吐落鑊中。涉事廚師亦稱因最近有咽喉炎，聞到油煙味不舒服，所以吐口水，「吐在了地上。」

西安雁塔區市場監督管理局接報後介入調查，責令該店立即停業整改，會抽檢經營活動中使用的食品及原材料。根據初步掌握的情況，局方已下達《行政處罰告知書》，擬處以10萬元罰款並吊銷其《食品經營許可證》。

蘇福記在官方微博上發出致歉信。（微博）

另一方面，蘇福記在致歉信中指，今次事件的主要原因是管理上的監管疏忽，對員工的操作規範、崗前培訓，以及衛生制度的執行落實不到位，「我們願意對此事件承擔所有的法律和經濟責任」。致歉信又指，未來將會有一系列的整改，包括有對全員進行食品安全培訓、全力配合執法部門調查、對當事人以及當事店舖管理層作出嚴肅處理等。

（綜合報道）