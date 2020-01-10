【唯利是圖】內媒曝浙魚販水中加柴油　逼瀕死魚「跳跳紥」變生猛

內地多地近年出現「柴油魚」，據報是部分黑心的流動魚販在魚箱中添加柴油，讓快死的魚變得「新鮮活躍」，欺騙消費者。 內媒《溫州晚報》9日踢爆，在浙江溫州一個街市附近也有這類無良魚販，引起網民激烈討論，有人擔心食物安全，也有人質疑「柴油魚」事件的真實性。

流動魚販在街市附近擺檔賣魚，被揭發疑似售賣「柴油魚」。（溫州晚報）

報道指，當地一名詹姓男子爆料稱他近期兩次吃到「柴油魚」，都是從甌海潘橋丁腰街市路口的魚檔購得。詹男當日看見一條白鰱魚非常生猛，於是花費50元（人民幣．下同）買下。惟詹男把「活魚」提回家後，發現這條白鰱已經一動不動。他切了半條魚連同豆腐用來燉湯，卻在嘗到很重的柴油味，「差點吐出來，整鍋魚都倒掉了」。

翌日，詹男找到涉事魚檔，向對方「興師問罪」。魚檔老闆坦承「這些魚一點柴油都不加是不可能的」，並向詹男賠了一條「保證沒加過柴油的鯉魚」。惟詹男將鯉魚帶回家烹調後，仍然嘗到很重的柴油味。兩次受欺騙的詹男怒氣衝天趕去找魚販，惟對方已不知去向。

詹男將買到的「柴油魚」晒成魚乾，當證據保留。（溫州晚報）

詹男後來把最初未烹調的半條白鰱晒成魚乾，當證據保留。他透露自己喜歡吃魚，多年前也買到過「柴油魚」，也知道一些黑心魚販會在魚箱裡加點柴油，再把瀕死的魚變「鮮魚」賣，「我沒想到現在還有人會這麼做，讓人吃柴油，太害人了！」

後來詹男與調查「柴油魚」事件的記者幾經尋訪，再次找到涉事魚販。只見這名魚販在一輛機動運輸車前經營著流動魚檔，在路口擺了數盆活魚，由於每斤魚的價格平均比街市便宜1到2元，生意非常好，但魚盆散發著柴油味。

記者經詢問得知，這名韋姓魚販來自安徽，他先是否認曾添加柴油，後來聽到記者要聯繫市監部門到場檢測，才承認為了令魚慢點死，在水中加了柴油。記者其後將此事轉告甌海區綜合行政執法局潘橋中隊以及甌海區市場監督管理局潘橋所，但執法人員趕到現場調查時，韋男已帶著所有魚不知所蹤。執法人員則表示，他們接下來會注意這類流動魚販，加強定點巡查。

內媒的報道稱，柴油中含有致癌有機物質苯並芘以及污染性很強的多種重金屬物質，一旦魚喝了含有柴油的水後，有害物質就會在其體內產生反應，人食用了「柴油魚」，會刺激腸胃，甚至還會出現胸悶、嘔吐等症狀，短時間難以恢復。

「柴油魚」事件引起熱議。（溫州晚報）

而據報道介紹，黑心魚販往水中加柴油的原理是，柴油密度比水小可以漂浮在水面，導致水中空氣變稀薄，迫使魚「跳跳紥」，通過不停地喝水、吐氣泡來獲取更多的空氣，讓瀕死的魚看起來比較「新鮮」，甚至因為喝了更多水而增加重量。但這種辦法只能在短時間內能奏效，時間一久，魚照樣會死。

「柴油魚」事件引起內地網民熱議，不少人譴責商家「無良無德無底線」，要求嚴懲涉事魚販。不過，也有人質疑加柴油的舉動或會令魚死得更快，而且「油比魚還貴」，認為此事有蹊蹺。

經微博認證的帳號「開水族館的生物男」是中國漁業協會原生水生物及水域生態專業委員會主任委員周卓誠，他質疑稱，「柴油根本沒這用處。早年是因為水污染或者通航河道油污洩露導致的柴油味現在已經很少了。」

也有網民指出，出現「柴油魚」的原因是魚從被工業污染的水域捕獲，水中的苯酚類物質在魚成長過程中在魚肉中富集，吃起來是柴油味。這種魚一般是野生的，沒有養殖成本，魚販收過來的時候價格很低。

（綜合報道）