【有片】湖南女醉倒馬路中央遭車輾壓拖行　酒駕司機︰以為是垃圾

湖南省湘潭湘鄉近日發生一宗離奇車禍，一名王姓男子酒後駕車輾壓過一名酒後躺在馬路中央的黃姓女子。事故發生後王男逃逸，被群眾追至家中攔截。 王男被捕後，表示當時以為前方的物體是個「垃圾」，就從上方駛過，所幸黃女送醫治療後沒有生命危險。

據內媒紅網湘潭站報道，4月11日，王男晚間駕車途經湘鄉人民醫院門口地段。根據閉路電視畫面，穿黑色上衣、粉色褲子的黃女走到路中央後立刻躺下，整個人呈現「Y」字形躺平，隨後被王男的車輛輾過上半身，還遭拖行一小段距離，她立刻痛得蜷曲成「L」形。

王男肇事後落網低頭懺悔，表示「真的不敢相信我撞了人。沒想到，那麼晚，下了雨，還會有人躺在馬路上。當時，我車子的雨刷是開到了最快速度，我看到前方地面有物體，以為是一個垃圾，就從垃圾上方駛過。撞了人是我不對，喝酒真是誤事。如果沒喝酒，說不定這場事故就不會發生！」

而黃女回憶稱：「當時和男友在商業街家中吵架，心情不好，喝了6、7兩二鍋頭白酒，糊裡糊塗，不記得自己怎麼被撞的了。從病床上醒來聽男友和醫生說，我才知道自己被小車壓了。」所幸她送院治療後沒有生命危險。

湘鄉公安局交警大隊事故中隊表示，王男負此次道路交通事故的主要責任，行人負事故的次要責任，目前案件仍在進一步辦理中。

（紅網湘潭站）